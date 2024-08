Nedoroscik dos EUA ganha bronze com alças atrás de McClenaghan e Kurbanov

O ginasta americano Stephen Nedoroscik — também conhecido como “Pommel Horse Guy” — conquistou sua segunda medalha nas Olimpíadas de Paris no sábado, ganhando uma medalha de bronze na prova.

Nedoroscik marcou 15.300 pontos no aparelho e terminou em terceiro no pódio, atrás do bicampeão mundial Rhys McClenaghan, que conquistou o ouro e a primeira medalha da Irlanda na ginástica olímpica.

Nariman Kurbanov, do Cazaquistão, ficou com a prata com 15.433 pontos.

Mesmo antes de seu nome ser anunciado, McClenaghan teve que conter as lágrimas. Ele então gritou de alegria e chorou quando sua pontuação vencedora de 15.533 pontos foi anunciada.

Nedoroscik ajudou os homens dos EUA a ganhar o bronze na final por equipes no início desta semana, conquistando a primeira medalha olímpica do programa em 16 anos com uma rotina de arrebatamento que o tornou uma sensação viral.

