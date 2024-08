Negociação do Barcelona por Stefan Bajcetic do Liverpool falha – fontes

O Barcelona falhou em uma tentativa tardia de contratar Stefan Bajcetic, com o meio-campista do Liverpool definido para se juntar ao RB Salzburg por empréstimo, disseram fontes à ESPN.

O Barça não conseguiu garantir o registro de Bajcetic na LaLiga devido aos seus contínuos problemas financeiros, e fontes próximas ao jogador disseram que eles não podiam correr o risco de esperar e ficar sem uma transferência antes do prazo de transferência de sexta-feira.

Bajcetic, de 19 anos, também sentia um certo grau de lealdade ao técnico do Salzburg, Pep Lijnders, ex-assistente de Jürgen Klopp no ​​Liverpool, com quem ele já havia conversado sobre se juntar ao time austríaco.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O jogador da seleção espanhola sub-21 surgiu como alvo do Barça na quarta-feira à noite, depois que Marc Bernal foi afastado por meses devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

O ex-meio-campista do Liverpool Thiago Alcantara liderou a investida do Barça por Bajcetic, que ele conhece bem de sua época no Liverpool, mas seus esforços acabaram não tendo sucesso.

Thiago, que se aposentou no final da temporada passada, fazia parte da comissão técnica do novo técnico do Barça, Hansi Flick, desde o verão.

Ele deixou o cargo recentemente para resolver sua situação fiscal entre a Espanha e a Inglaterra enquanto conclui seu curso de treinador, mas um retorno não foi descartado.

O Barça havia decidido não reforçar o meio-campo neste verão, mas a lesão de Bernal mudou seus planos.

Com Gavi e Frenkie de Jong ainda lesionados e Ilkay Gündogan de volta ao Manchester City, eles ficaram com falta de jogadores no meio de campo.

O Barça tem tido problemas para registrar novas contratações, com Dani Olmo perdendo os dois primeiros jogos da temporada devido às regras de fair play financeiro da LaLiga.

Stefan Bajcetic, do Liverpool, deve assinar com o RB Salzburg após uma tentativa frustrada do Barcelona. Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Olmo, que chegou do RB Leipzig por um valor inicial de € 55 milhões (US$ 72 milhões), finalmente fez sua estreia na vitória sobre o Rayo Vallecano na terça-feira, depois que sua inscrição foi finalmente processada.

Fontes da ESPN disseram que o clube não poderia oferecer garantias imediatas de quando Bajcetic seria registrado, forçando o jovem nascido em Vigo a tomar uma decisão antes do fechamento da janela de transferências.

Bajcetic, que também pode jogar pela Sérvia, chegou ao Liverpool vindo do Celta Vigo, clube de sua cidade natal, em 2020, e fez 22 partidas pelo time principal.

Inicialmente um zagueiro central, Klopp o moveu para o meio-campo, enquanto ele também pode jogar em qualquer lugar na defesa. Lesões prejudicaram seu progresso nas últimas temporadas, mas fontes da ESPN dizem que ele está totalmente em forma após uma pré-temporada completa.