Negociações da pré-temporada da NFL de 2024: atualizações, últimas negociações

À medida que as equipes se preparam para a temporada de 2024 da NFL, as diretorias estão tomando decisões e avaliando possíveis acordos de pré-temporada com outras equipes. Estamos monitorando todas as negociações desde que o training camp abriu, e conseguimos a primeira em 9 de agosto, quando os Vikings e os Cowboys trocaram cornerbacks de profundidade. As coisas esquentaram quando os Falcons fizeram uma mudança significativa por Matthew Judon. Mas todos os olhos agora se voltam para os 49ers, que podem negociar o recebedor estrela Brandon Aiyuk.

Continue verificando aqui para ver todas as negociações que acontecerão entre agora e a temporada regular, além de novidades recentes sobre o que vem a seguir. (Os últimos movimentos estão no topo.)

14 de agosto

O Atlanta Falcons recebe: Borda Matthew Judon

O New England Patriots obtém: Escolha da terceira rodada de 2025

Os Falcons conseguiram o pass rusher que procuravam há anos. Os Patriots estão negociando Judon com os Falcons por uma escolha de draft de terceira rodada, fontes disseram a Adam Schefter da ESPN. Judon estava buscando um novo contrato para 2025. Os Falcons e Judon ainda não fecharam um contrato para a próxima temporada, mas planejam trabalhar para conseguir um antes do início da temporada, uma fonte disse a Dan Graziano da ESPN.

Judon, que faz 32 anos esta semana, é um quatro vezes Pro Bowler que teve 15,5 sacks, o recorde de sua carreira, em 2022, após uma temporada de 12,5 sacks em 2021. Ele perdeu a maior parte do ano passado com uma ruptura no bíceps.

11 de agosto

O Cleveland Browns obtém: C Nick Harris, escolha da sétima rodada de 2026

O Seattle Seahawks recebe: Escolha da sexta rodada de 2026

A troca acontece um dia após os Browns perderem o pivô reserva Luke Wypler devido a uma fratura no tornozelo. Harris — uma escolha de quinta rodada de Cleveland em 2020 — é uma adição de profundidade.

9 de agosto

Minnesota Vikings obtém: CB Nahshon Wright

O Dallas Cowboys recebe: CB Andrew Booth Jr.

Os Cowboys e os Vikings concordaram na sexta-feira em trocar cornerbacks cujo tempo havia acabado com seus respectivos times. Os Cowboys receberão Booth, a escolha nº 42 do draft de 2022, que jogou apenas 11% dos snaps defensivos dos Vikings nas últimas duas temporadas. Os Vikings enfrentarão Wright, uma escolha de terceira rodada em 2021 que jogou em apenas 22 jogos com três partidas como titular e uma interceptação.

6 de agosto

Após questionar a disponibilidade de Brandon Aiyuk, o New England Patriots decidiu não explorar mais nenhuma possibilidade de troca com o San Francisco 49ers em relação ao seu principal wide receiver, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Os Patriots foram um dos três times que entraram em contato com os Niners sobre uma possível troca por Aiyuk, junto com o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers, disseram fontes à ESPN.