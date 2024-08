Nenhuma aposta proibida: revanche de Marcin Tybura e Serghei Spivac no UFC Vegas 95, além de apostas nas Olimpíadas

O UFC está de volta ao APEX mais famoso do mundo.

Neste sábado, o UFC retorna a Sin City para o UFC Vegas 95, encabeçado por uma revanche dos pesos pesados ​​entre Marcin Tybura e Serghei Spivac, e os garotos do No Bets Barred estão de volta com uma análise completa do evento.

Os co-anfitriões Conner Burks e Jed Meshew começam as coisas com um breve UFc Abu Dhabi e seus infelizes fins de semana antes de mergulhar no evento deste sábado. “Surging” Serghei Spivac pode se vingar de Marcin Tybura? Por que uma das 15 melhores lutas do peso galo feminino está enterrada nas preliminares? Este card era realmente necessário?

Tudo isso e mais um pouco de conversa sobre as Olimpíadas no episódio desta semana.

Sintonize para o episódio 97 de No Bets Barred.

