Nenhuma cirurgia necessária: DeAndre Hopkins deve retornar para a abertura da temporada dos Titans

O wide receiver do Tennessee Titans, DeAndre Hopkins, deve perder “várias semanas” devido a uma lesão no joelho, de acordo com o técnico principal Brian Callahan. A boa notícia é que a lesão não requer cirurgia, e Callahan está esperançoso de que Hopkins estará de volta ao campo dentro de quatro semanas.

O cronograma para o retorno de Hopkins é um pouco incerto, já que Callahan observou que a recuperação pode “variar de acordo com essas lesões”. No entanto, o treinador disse que o time espera ter seu recebedor estrela de volta à ação na abertura da temporada regular contra o Chicago Bears em 8 de setembro.

Como disse Callahan, “Vamos chamar isso de várias semanas com um joelho, não um problema cirúrgico. Então o cronograma pode variar nessas lesões. Então, provavelmente levará algumas semanas até que ele esteja de volta e pronto para rolar.”

Hopkins foi visto no treino na quarta-feira com um curativo no joelho esquerdo, mas acabou deixando o campo com o diretor de medicina esportiva do time, Todd Torischelli. Isso levou a relatos iniciais de que o recebedor poderia perder “quatro a seis semanas” com a lesão.

Titans esperam retorno rápido de Hopkins

O prazo mais curto faria com que Hopkins retornasse bem a tempo para a abertura da temporada, enquanto o prazo mais longo poderia vê-lo de volta ao campo pouco antes do confronto da Semana 2 dos Titans contra o New York Jets em 15 de setembro.

Os Titans estarão ansiosos para ter seu principal recebedor de volta o mais rápido possível, já que ele foi uma parte crucial do ataque deles na temporada passada. Em 2023, Hopkins liderou o time com 75 recepções, 1.057 jardas e sete touchdowns.

Seu retorno será especialmente importante para o quarterback Será que Levis, que está definido para fazer sua primeira partida como titular na Semana 1. Ter um alvo confiável como Hopkins sem dúvida ajudará o jovem QB, já que ele parece querer causar uma forte impressão em sua estreia.

No geral, os Titans estão otimistas de que Hopkins retornará ao campo mais cedo ou mais tarde, e eles contarão com ele para continuar de onde parou e ser uma força dominante em seu ataque aéreo.