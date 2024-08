Nev Schulman luta contra as lágrimas relembrando as consequências do acidente

Nev Schulman ainda está se recuperando do traumático acidente de bicicleta, que o deixou com o pescoço quebrado e outros ferimentos… explicando que sua situação poderia ter sido muito pior.

Conversamos com a estrela de “Catfish” no “TMZ Live” na segunda-feira – Nev lutou contra as lágrimas enquanto contava as consequências de seu acidente brutal… observando que ele tem sorte de estar vivo.