New You Laser processado, mulher afirma que sua vagina foi queimada em procedimento de remoção de pelos

Uma mulher foi a uma empresa de depilação a laser, mas conseguiu mais do que esperava… sofrendo queimaduras insanas em duas áreas muito sensíveis de seu corpo… pelo menos de acordo com um novo processo.

Amy Romero está processando a New You Laser alegando que sua consulta de depilação a laser em fevereiro de 2023 foi um desastre completo e absoluto, resultando em queimaduras nas axilas e na vagina.

Na ação, obtida pelo TMZ, Romero afirma que assim que o procedimento começou sentiu imediatamente uma sensação de queimação que nunca havia sentido antes… e reclamou com o técnico sobre a dor.

Romero diz que o técnico garantiu que não havia nada com que se preocupar, dizendo que a máquina estava ajustada para a temperatura normal e ignorando sua reclamação – e perguntando se isso poderia estar relacionado ao seu ciclo menstrual.

No processo, Romero afirma que o técnico não verificou ou ajustou a temperatura da máquina e continuou com o procedimento de depilação a laser… ignorando outras preocupações. Romero expressou que o laser parecia mais brilhante e mais amarelo do que o normal.

Romero diz que disse ao técnico que suas axilas doíam por causa do laser, mas diz que o técnico começou o tratamento em sua vagina… onde ela sentiu uma “sensação de calor” do laser.

A mulher afirma que interrompeu o processo do técnico devido à dor insuportável… e diz que mesmo assim o técnico tentou continuar e concluir a sessão, o que Romero recusou.

Romero diz que o técnico lhe deu creme de hidrocortisona para ajudar a aliviar a dor… mas ela diz que o desconforto só se intensificou… e ela notou vermelhidão na região pubiana, além de círculos escuros acinzentados se formando na vagina e sob os braços.

Ela diz que sua pele parecia que ia cair, e ela diz que o técnico e o dono da loja só lhe ofereceram mais creme quando ela implorou por algo para aliviar a dor… e ela afirma que demorou 15 minutos para eles trazerem ela uma bolsa de gelo e pomadas – nada disso ajudou.

Romero diz que não conseguia nem sair da loja porque era muito doloroso… ela chamou um Uber e foi direto para um pronto-socorro, onde diz que os médicos a diagnosticaram com queimaduras de primeiro grau nas axilas e na vagina.

Ela afirma que as cicatrizes das queimaduras exigiram tratamento de um dermatologista, que, segundo ela, disse que sua região pubiana nunca se recuperará totalmente.

Romero diz que as queimaduras deixaram cicatrizes dolorosas, feias e grotescas… e ela afirma que os ferimentos a impediram de trabalhar como dançarina, forçando-a a perder shows, audições, empregos e trabalhos de modelo.

Ela está indo atrás da New You Laser por US$ 1,5 milhão em danos.