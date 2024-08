Newcastle avança na Carabao Cup com Tonali retornando da proibição de apostas

O Newcastle United marcou um gol em 19 segundos e depois venceu a disputa de pênaltis contra o Nottingham Forest para avançar na Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, em uma partida que contou com a recuperação do meio-campista italiano Sandro Tonali após uma proibição de jogo de 10 meses.

Tonali esteve envolvido na preparação para o gol do Newcastle, marcado por Joe Willock no City Ground, e jogou 62 minutos antes de ser substituído, quando o Forest já havia empatado com Jota Silva.

O jogo da segunda rodada terminou 1-1 no tempo regulamentar e foi imediatamente para uma disputa de pênaltis, durante a qual o Newcastle veio de trás para vencer por 4-3 após erros de Ibrahim Sangare e Taiwo Awoniyi para o Forest. Sean Longstaff converteu o pênalti decisivo.

Tonali chegou ao Newcastle vindo do Milan na offseason de 2023, mas jogou apenas 12 partidas antes de receber uma longa suspensão da federação italiana de futebol em outubro por apostar no Milan e em outro clube italiano, o Brescia, quando jogou por esses times.

Uma comissão reguladora independente também sancionou Tonali com uma suspensão adicional de dois meses, que foi suspensa até o final desta temporada.

Em outro confronto da Premier League, Jarrod Bowen involuntariamente marcou um gol polêmico aos 88 minutos para garantir ao West Ham uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Bournemouth.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Um chute de Mohammed Kudus pareceu desviar no braço de Bowen. O gol foi validado e, sem nenhuma revisão de vídeo nesta fase da competição, não havia chance de ser anulado – para grande aborrecimento do técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, que reclamou com o quarto árbitro na área técnica.

O único choque da noite — na verdade, de toda a segunda rodada — foi o Ipswich, da primeira divisão, ser eliminado pelo AFC Wimbledon, da quarta divisão, que venceu nos pênaltis por 4 a 2 após um empate por 2 a 2.

O Southampton precisou de gols de James Bree e Cameron Archer nos acréscimos para vencer o Cardiff, da segunda divisão, por 5 a 3 em uma partida alucinante, enquanto o Wolverhampton derrotou o Burnley, da segunda divisão, por 2 a 0, graças aos gols de Gonçalo Guedes. O Brentford venceu o Colchester, da quarta divisão, por 1 a 0 fora de casa.