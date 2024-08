NFL diz que aumentar o número de touchbacks de kickoff para 35 é “improvável” em 2024

O novo kickoff dinâmico da NFL está atingindo seus objetivos na pré-temporada de aumentar a taxa de retorno e a ameaça de grandes jogadas após anos de aumento de touchbacks.

Ainda é uma questão em aberto se isso será levado para a temporada regular, quando os treinadores podem estar mais preocupados em evitar riscos do que em testar a nova regra.

A posição inicial média durante o segundo fim de semana completo de jogos de exibição é a linha de 28,3 jardas, de acordo com a NFL, um aumento de 4,4 jardas em relação a esse ponto na temporada passada.

Isso já gerou alguns rumores de que as equipes podem optar por chutar fundo na end zone quando a temporada regular começar, trocando a posição inicial após touchbacks na linha de 30 jardas para diminuir o risco de permitir um retorno longo.

A NFL não prevê mover a posição de touchback para a posição 35 — a posição original proposta pelo comitê de competição — das 30 que os proprietários aprovaram em um teste de um ano em março.

“Não seria provável”, disse Dawn Aponte, diretora administrativa de futebol da NFL, na segunda-feira. “A maneira como aprovamos isso e discutimos com o comitê de competição, bem como com os membros em geral, foi realmente sobre continuar avaliando. É uma mudança de regra de um ano, então prevemos avaliar isso ao longo da temporada.”

Houve alguns pequenos ajustes adicionados neste verão, conforme oficiais e times falam sobre a regra, incluindo permitir que o time de chute tenha uma 12ª pessoa no campo como um holder se a bola cair do tee duas vezes. Esse jogador seria obrigado a deixar o campo imediatamente após o chute.

Aponte disse que pode haver alguns outros ajustes feitos antes da temporada, mas não prevê nenhuma mudança quando a temporada começar em 5 de setembro.

“Acho que nosso objetivo é sempre ter a regra em vigor conforme nos aproximamos da temporada”, disse ela. “Eu nunca digo nunca. Há pessoas acima do meu nível salarial que decidem isso. Mas esse é o objetivo.”

O executivo da NFL Jeff Miller disse que 78% dos chutes foram devolvidos nesta pré-temporada, acima dos 63% neste ponto do ano passado. Houve 11 retornos além da linha de 40 jardas — quase o dobro da taxa do ano passado.

A liga aprovou as mudanças depois que as taxas de retorno de kickoff caíram para uma baixa histórica de 22% na temporada passada e todos os 13 chutes no Super Bowl foram para touchbacks. Kickoffs eram uma jogada perigosa com a taxa de concussão cerca de quatro vezes maior que a de uma jogada de scrimmage e a taxa geral de lesões cerca de duas vezes maior, de acordo com Miller.

A nova regra, que exige que pelo menos 19 dos 22 jogadores fiquem agrupados em uma distância de 10 jardas no início do chute, deve reduzir as colisões em alta velocidade que causam tantos ferimentos.

O Dr. Allen Sills, diretor médico da NFL, disse que é muito cedo para determinar o impacto da nova regra nas lesões.

Novos capacetes

A NFL está encorajada pelo número de jogadores usando novos capacetes que mostraram em testes reduzir a taxa de concussões. A liga agora aprovou oito capacetes específicos para posições, com Miller estimando que cerca de 200 dos aproximadamente 2.900 jogadores em campos de treinamento os estejam usando.

Jogadores que usam esses capacetes não precisam usar as capas macias conhecidas como Guardian Caps nos treinos, que são obrigatórias para todas as posições, exceto kicker, punter e quarterback.

“Mudar é difícil”, disse Sills. “Todos nós nos acostumamos com coisas que gostamos, mas acho que os jogadores têm muita confiança nos testes que a liga e o sindicato fazem juntos nesses capacetes, e o fato de que eles estão dispostos a explorar esses novos modelos reflete isso.”

A NFL estimou uma redução de 50% nas concussões entre grupos de posição que usaram os Guardian Caps nas últimas duas pré-temporadas, mas Miller disse que os novos capacetes são tão bons ou melhores do que um Guardian Cap sobre um capacete de estilo antigo.

Os jogadores agora podem usar bonés de guardião nos jogos e seis jogadores fizeram isso no primeiro final de semana de jogos da pré-temporada e cinco no último final de semana.

Lesões na parte inferior do corpo

A NFL alterou as regras do campo de treinamento nos últimos anos na esperança de reduzir as lesões na parte inferior do corpo que frequentemente afetam as equipes.

A liga instituiu um início de ramp-up para o training camp para facilitar o trabalho dos jogadores. Sills disse que houve uma redução de 29% no tempo perdido por distensões de extremidades inferiores durante os training camps de 2023 em comparação com 2021. Houve também uma redução de 50% nas distensões do training camp recorrentes na temporada regular.

É muito cedo para ter números deste ano, mas Sills disse que isso continua sendo uma alta prioridade, já que os jogadores da NFL perdem mais tempo por causa de lesões nos tendões do que por outras doenças.

Capture a bandeira

Com as Olimpíadas de 2024 recém-concluídas, a atenção agora está voltada para 2028, quando o flag football fará sua estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles.

Isso despertou o interesse de vários jogadores da NFL. Miller disse que a liga e a NFLPA estão conversando sobre jogadores sob contrato com times da NFL participantes. As Olimpíadas de 2028 estão programadas para serem realizadas de 14 a 30 de julho e podem sangrar no início tradicional dos campos de treinamento da NFL no final de julho.

“Obviamente, a esperança seria que os jogadores que querem participar das Olimpíadas e representar seu país tenham essa oportunidade de fazê-lo”, disse Miller. “Não há uma resposta final, mas é algo em que estamos trabalhando ativamente.”