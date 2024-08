NFL diz que Brady enfrentaria restrições de TV como coproprietário dos Raiders

Se Tom Brady for aprovado como proprietário parcial do Las Vegas Raiders, ele será forçado a obedecer a restrições únicas e severas em sua função dupla como locutor da Fox, de acordo com uma apresentação feita aos proprietários de equipes nas reuniões da NFL de terça-feira em Minneapolis.

A liga confirmou à ESPN que, entre as restrições, Brady não teria permissão para estar nas instalações de outro time, não teria permissão para testemunhar os treinos e não teria permissão para comparecer às reuniões de produção da transmissão, seja pessoalmente ou virtualmente. A falta de acesso a treinadores e jogadores antes dos jogos pode ser a restrição mais severa; essas reuniões, nas quais uma equipe de transmissão se encontra com os treinadores principais e os principais jogadores da partida, costumam ser uma fonte vital de insights para a transmissão.

Essas regras, que a liga apresentou aos proprietários na terça-feira em um slide intitulado “Brady — Restrições de Transmissão”, potencialmente afetariam apenas o sete vezes campeão do Super Bowl e não se aplicariam a outros membros das equipes da Fox. Uma fonte da liga disse à ESPN que os proprietários levantaram várias questões sobre conflitos de interesse no papel potencial de Brady.

Além das restrições de acesso, Brady — caso se tornasse sócio limitado dos Raiders — estaria sujeito a outras políticas aplicáveis ​​da liga, comuns a outros proprietários.

• Ele seria proibido de criticar publicamente os árbitros e outros clubes. Embora Brady pudesse, em teoria, declarar que discorda de uma chamada no ar, ele estaria sujeito a multas ou até mesmo a uma suspensão se fosse longe demais.

• Ele estaria sujeito à política de apostas da liga.

• Ele estaria sujeito às políticas anti-adulteração da liga. Ele teria permissão apenas para “comunicação estritamente social com membros de outros clubes”, de acordo com o slide que a liga apresentou.

Há um precedente para essas regras, disse o porta-voz da liga Brian McCarthy à ESPN. Em 2017, o tight end do Carolina Panthers Greg Olsen narrou alguns jogos para a Fox, incluindo um contra o Minnesota Vikings. Como os Vikings eram um futuro adversário dos Panthers, Olsen não teve acesso habitual à equipe de transmissão. Olsen trabalhou na principal equipe de transmissão da Fox desde a aposentadoria. Brady deve substituí-lo nessa equipe este ano.

Representantes da Fox e dos Raiders não responderam aos pedidos de comentários da ESPN.

Essas regras podem complicar ainda mais a tentativa de Brady de se tornar um sócio limitado dos Raiders. O acordo ainda não foi finalizado, mais de um ano após a ESPN ter relatado pela primeira vez que ele estava em discussões avançadas para ser um proprietário parcial e, logo depois, que ele havia concordado em comprar uma participação no time.

Proprietários e executivos da liga tiveram dúvidas sobre o preço de venda de sua proposta de participação de 10% — o Washington Post relatou em março que a taxa com desconto que Brady deveria receber preocupava os proprietários — e sobre os conflitos de interesse como analista de cores na principal equipe de televisão de uma parceira de transmissão.

Sua proposta está presa no comitê financeiro da liga. Se for aprovada pelo comitê, a participação acionária de Brady deve ser aprovada por pelo menos 24 dos 32 proprietários.

Antes do que acabou sendo a temporada final de Brady na NFL em 2022, o grande jogador de todos os tempos concordou com um contrato de 10 anos e US$ 375 milhões para se juntar à Fox como analista quando sua carreira de jogador terminasse. Ele se aposentou em 2023 e concordou em começar na Fox para a temporada de 2024.