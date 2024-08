NFL e NFLPA aprovam novo dispositivo para medir condições de campo

A NFL e a NFL Players Association determinaram o uso de um novo dispositivo para medir as condições do campo antes dos jogos da temporada regular desta temporada, disseram autoridades da liga à ESPN.

O desenvolvimento e a introdução do que é conhecido como dispositivo “Strike” é parte de um esforço maior para criar um conjunto de diretrizes universais para as 30 superfícies de jogo da liga, ao mesmo tempo em que aborda uma questão contenciosa entre proprietários e jogadores nos últimos anos. Essas diretrizes, disse o diretor de campo da NFL Nick Pappas, devem estar em vigor para a temporada de 2025.

“Vamos elaborar nosso próprio documento de especificação de desempenho para o campo da NFL”, disse Pappas. “No final das contas, será um documento regulatório que diz: ‘Ei, olha, um campo da NFL deve atender a esses padrões.’ No momento, nossos padrões têm sido um tanto vagos, mas é porque não queríamos simplesmente adotar arbitrariamente algo que poderia estar errado.”

Os jogadores da NFL há muito pressionam a liga para melhorar as superfícies de jogo. Em 2023, o diretor executivo da NFLPA, Lloyd Howell, pediu aos proprietários que convertessem as 15 superfícies de grama artificial da liga para grama. A liga apontou dados que mostram uma lacuna relativamente estreita de lesões sem contato nas extremidades inferiores do corpo em superfícies naturais e artificiais e, em vez disso, argumentou que a consistência entre as superfícies é uma meta mais realista.

Além do Strike, a liga continuará a usar seu dispositivo Clegg para medir a dureza do campo antes dos jogos. As regras da NFL exigem leituras de Clegg entre 50g e 100g para que uma superfície seja aprovada para jogo.

O dispositivo Strike, construído por meio dos parceiros biomecânicos da liga, fornecerá dados diferentes que Pappas disse que fornecerão uma melhor avaliação das condições de campo. Ele fornecerá uma métrica com base em duas medições de energia. A primeira é a restituição — quanta energia é absorvida pelo solo versus ser enviada de volta para um jogador quando ele pisa nele. A segunda é a deformação, a extensão em que a superfície se cova quando entra em contato com o pé.

Somente a leitura de Clegg será usada para conformidade durante a temporada de 2024, mas as métricas de Strike serão incorporadas às diretrizes da próxima temporada e provavelmente substituirão a Clegg em um futuro próximo.

“Acreditamos que [the Strike] é mais indicativo daquela perfuração inicial da superfície de como uma cunha penetra na superfície e desloca o preenchimento ou desloca areia ou material de raiz”, disse Pappas.

“É isso que acreditamos que nos dará um valor mais verdadeiro para o que o jogador está sentindo e uma maneira melhor de medir nossos campos daqui para frente. O Clegg fez grandes coisas por nós no fruto inicial fácil de nos levar a uma padronização melhorada, mas pode haver alguns valores decrescentes neste ponto em que precisamos dar um passo adiante para entender melhor nossos campos.”