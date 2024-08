Nick Foles se aposentará da NFL com os Eagles na estreia em casa

Nick Foles se aposentará oficialmente do Philadelphia Eagles na estreia em casa, em 16 de setembro, contra o Atlanta Falcons.

“Estou incrivelmente grato pela oportunidade de me aposentar como um Philadelphia Eagle”, disse Foles em uma declaração dos Eagles. “A Cidade do Amor Fraternal sempre foi um lar para mim como um jogador da NFL. Filadélfia é uma cidade que eu realmente amo, e foi uma honra vestir a camisa dos Eagles.”

Foles jogou por seis times ao longo de 11 temporadas na NFL após ser convocado pela Filadélfia na terceira rodada do draft da NFL de 2012. Ele assumiu uma posição inicial com os Eagles na temporada de 2017, levando-os ao Super Bowl LII contra o New England Patriots.

Empresa lendária Nick Foles é um dos três quarterbacks na história da NFL com pelo menos 25 passes para touchdown e apenas duas interceptações em uma única temporada. Temporada Quarterback TD-Int 2013 Nick Foles 28-2 2016 Tom Brady 27-2 2018 Aaron Rodgers 25-2 –Estatísticas e informações da ESPN

Foles lançou para três touchdowns contra New England, ganhando honras de MVP do Super Bowl, também pegando um sozinho na jogada “Philly Special”. Ele se tornou o primeiro de dois jogadores na história do Super Bowl com um passe e um touchdown recebido, de acordo com ESPN Stats & Information.

“Nick Foles sempre se portou com a máxima classe e integridade, demonstrando por meio de suas ações, tanto dentro quanto fora do campo, o que significava ser um Philadelphia Eagle”, disse Jeffrey Lurie, presidente e CEO da Philadelphia. “Ele era o competidor definitivo, um companheiro de equipe inspirador, um verdadeiro representante da nossa cidade e, claro, um campeão do Super Bowl.”

Após a vitória no Super Bowl, Foles jogou com o Jacksonville Jaguars por uma temporada antes de dois anos com o Chicago Bears. Sua última aparição na NFL foi com o Indianapolis Colts em 1º de janeiro de 2023.

Foles tem o maior número de jardas aéreas em um único jogo na história dos Eagles (471) e divide o recorde da NFL de mais passes completos consecutivos em um único jogo (25), segundo o ESPN Stats & Info.