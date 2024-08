Nicki Minaj processada por fã que a acusa de calúnia

O rapper nova-iorquino foi citado como réu na ação movida pelo autor Pico Domador no Tribunal Superior de Los Angeles – e as alegações pintam Nicki como uma valentona total.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Tameer se refere a si mesmo como um dos seguidores mais fervorosos de Nicki nos últimos 15 anos e afirma que ajudou sua carreira ao promover seu álbum de 2023, “Pink Friday 2”.

Mas Tameer diz que as coisas azedaram em 2017, quando, de acordo com o processo… Nicki passou por sua fase de “trem de ódio de Nicki”, levando-a a acusar fãs – como Tameer – de serem toupeiras pagas enviadas para sabotá-la.

Ele afirma que Nicki o ridicularizou publicamente, convidando-o para filmar em seu hotel em uma ocasião e o envergonhou na frente de 100.000 espectadores no Instagram Live.

Os documentos dizem que Nicki também o maltratou durante um evento de fim de semana do Super Bowl em 2020, quando seu marido, Kenneth Petty espancou-o. Peak diz que Nicki mais tarde enviou a ele um DM referindo-se ao incidente.

Então, em 2024, ele disse que recebeu mensagens de outras pessoas dizendo que Nicki queria que ele “parasse de dizer besteiras”, prejudicando sua reputação com os fãs dela.

Tameer afirma que Nicki também o atacou no Twitter (agora X) durante várias sessões do Stationhead, onde ela interagia ao vivo com os fãs.