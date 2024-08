Nicky Champa, estrela do TikTok, pede o divórcio de Pierre Boo

Estrela do TikTok Nicky Champa está encerrando seu casamento … ele acabou de pedir o divórcio de seu famoso parceiro.

Nicky foi direto ao tribunal na manhã de segunda-feira e pediu o divórcio de sua colega estrela do TikTok Pierre Boo após 2 anos de casamento.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Nicky lista a data da separação como julho de 2023… e ele vai com as habituais diferenças irreconciliáveis ​​como motivo da separação.