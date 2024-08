Nikola Jokic lidera Sérvia para bronze no basquete olímpico

PARIS — Nikola Jokic conseguiu seu quinto triplo-duplo olímpico e a Sérvia derrotou a Alemanha por 93 a 83 para ganhar a medalha de bronze no basquete masculino olímpico no sábado.

Jokic terminou com 19 pontos, 12 rebotes e 11 assistências para ajudar a Sérvia a conquistar sua primeira medalha desde que ganhou a prata no Rio de Janeiro em 2016. A Sérvia se recuperou depois de quase derrotar os Estados Unidos, quatro vezes medalhistas de ouro, nas semifinais.

Vasilije Micic acrescentou 19 pontos e Bogdan Bogdanovic terminou com 16.

O jogo foi uma revanche da final da Copa do Mundo FIBA ​​do ano passado, que foi vencida pela Alemanha. A Sérvia liderou durante todo esse jogo, construindo uma vantagem de até 19 pontos no terceiro quarto.

Franz Wagner teve 19 pontos para liderar a Alemanha. Moritz Wagner acrescentou 16.

A vitória na Copa do Mundo foi parte de uma sequência de 12 vitórias em grandes competições internacionais para os alemães, que venceram seus quatro primeiros jogos em Paris para chegar às semifinais. Mas eles perderam os dois últimos, também caindo para a anfitriã França na quinta-feira.

A Alemanha pressionou no final do quarto período, reduzindo a liderança da Sérvia para 82-74 em uma bandeja de Wagner. A Sérvia respondeu com uma corrida de 11-4 para empurrá-la de volta acima dos dois dígitos.