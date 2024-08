Nikola Jokic, Sérvia alcança semifinais olímpicas com vitória na prorrogação contra a Austrália

PARIS — Nikola Jokic teve 21 pontos e 14 rebotes, e a Sérvia reagiu e derrotou a Austrália por 95 a 90 na prorrogação na terça-feira, chegando às semifinais do basquete olímpico.

Bogdan Bogdanovic marcou 17 pontos para a Sérvia, que se recuperou de uma desvantagem de 24 pontos no primeiro tempo e marcou um encontro com os EUA ou o Brasil.

A Sérvia está buscando sua primeira medalha olímpica desde os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro, onde levou a prata. Aquela foi a primeira Olimpíada para Jokic, então com 21 anos.

Bogdanovic reconheceu que duvidava que eles completassem a recuperação.

“Sinceramente, não mantivemos a calma”, disse Bogdanovic. “Mas sabíamos que estávamos perdendo e precisávamos encontrar algum momento e ritmo. … Eles tinham todo o momento do jogo. Como eu disse, esta é a maior pressão do torneio. Quartas de final. Você sabe que se perder, está fora.”

Nikola Jokic acertou um arremesso decisivo sobre Duop Reath para ampliar a vantagem da Sérvia para 93 a 90 perto do fim da prorrogação contra a Austrália. EPA/CAROLINE BREHMAN

Patty Mills teve 26 pontos — mas apenas seis após o intervalo — para a Austrália, que ganhou a medalha de bronze olímpica em Tóquio há três anos. Josh Giddey acrescentou 25 pontos.

“Eu pensei que jogávamos tudo neles”, disse Mills. “Estamos jogando contra indivíduos de classe mundial. Times de classe mundial. Treinadores de classe mundial. E é por isso que você joga basquete internacional. É um esporte diferente de qualquer outra liga ao redor do mundo. Ele traz o melhor de todos.”

Jokic colocou a Sérvia no topo por 91-90 com pouco mais de um minuto restante na prorrogação. Jack McVeigh da Austrália então errou na posse de bola seguinte. A Sérvia devolveu a bola para Jokic, que converteu novamente.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A Austrália tentou passar a bola para Mills na área, mas a bola foi desviada e roubada pela Sérvia.

A Sérvia reagiu no terceiro quarto e retomou a liderança no final, 61-60, em um arremesso de Bogdanovic. A cesta coroou uma sequência de pontuação de 40-14.

A Sérvia liderava por 67 a 65 no quarto período e estava vencendo por 81 a 78 quando Giddey acertou um arremesso curto para diminuir a diferença para um ponto com pouco mais de um minuto para o fim do tempo regulamentar.

A Austrália recuperou um erro de Bogdanovic, mas Mills errou do outro lado. A Austrália forçou um erro de Vasilije Micic, mas ele sofreu falta no rebote com 9,8 segundos restantes. Ele então acertou 1 de 2 lances livres.

A Austrália passou a bola para Mills, que perdeu o drible, recuperou a posse de bola e acertou um arremesso que levou o jogo para um quarto extra.