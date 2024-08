No UFC 305, Israel Adesanya faz retorno motivado contra Dricus du Plessis

DO SEU UFC estreia em 11 de fevereiro de 2018, até sua derrota pelo título para Sean Strickland em 10 de setembro de 2023, Israel Adesanya foi um dos lutadores mais ativos do elenco do UFC. Ele teve 16 lutas nesse período (uma média de três lutas por ano), incluindo 11 lutas consecutivas pelo título. Adesanya poderia até ter melhorado esse número se a pandemia da COVID-19 não tivesse paralisado o mundo.

No entanto, o ritmo alucinante o desgastou. Ele dividiu um par de lutas com seu rival de longa data Alex Pereira, nas quais perdeu e recuperou o título dos médios em seis meses enquanto se recuperava de uma lesão no joelho. Suas brigas públicas com Paulo Costa e Marvin Vettori eram cansativas. “É muito para promover as lutas”, Adesanya disse à ESPN, dizendo que os “jogos mentais” são tão desgastantes quanto as lutas. Quando ele começou sua segunda corrida como campeão, ele estava sem gás.

Em retrospecto, era compreensível que sua bateria competitiva pudesse ter sido drenada antes de defender o título contra Strickland no UFC 293 em Sydney, Austrália, em setembro de 2023. Afinal, Adesanya admite que teve dificuldade em se levantar para Strickland quando era uma luta com Dricus Du Plessis que ele havia perseguido intensamente. Mas sendo o campeão lutador que era, o neozelandês não deixaria passar a oportunidade de lutar tão perto de casa, mesmo que estivesse desgastado e desinteressado em Strickland como oponente.

“Antes mesmo da luta de Pereira [in 2022]foi uma agenda agitada para mim”, disse Adesanya quando perguntado sobre quando começou a se sentir esgotado e considerou dar uma pausa no esporte. “Depois da luta com Strickland, meu corpo simplesmente disse que eu estava acabado e que precisava relaxar.”

Um mês após sua derrota para Strickland, Adesanya apareceu no programa de rádio da Nova Zelândia “The Rock” e declarou que não lutaria por “muito tempo”. Mas por quanto tempo ele quis dizer?

Adesanya contou ao The Mac Life “2027” em outubro passado sobre seu retorno enquanto estava em Riad para a luta de boxe de Francis Ngannou com Tyson Fury. Para um dos lutadores mais ativos do UFC, a ideia de um hiato prolongado deixou muitos questionando se ele ainda tinha o desejo de lutar e se a carreira de “The Last Stylebender” estava chegando ao seu capítulo final.

Felizmente, o mundo não terá que esperar muito mais, pois Adesanya fará seu tão aguardado retorno no UFC 305 para desafiar o rival Du Plessis pelo título dos médios em Perth, Austrália.

Quando Adesanya pisar na gaiola, seu sabático terá durado pouco mais de 11 meses. Seu hiato incluiu dois meses em que ele não pisou em uma academia para “sua própria sanidade”.

“Eu não tinha ideia de quanto tempo ficaria fora, mas sabia que não seria até 2027”, disse Adesanya. “Foi uma piada. Não se preocupe. Estou de volta agora.”

O tempo afastado permitiu que o atleta de 35 anos repensasse como ser um atleta profissional, além de encontrar a motivação adequada para entrar no octógono, antes que sua vontade de competir pudesse ser completamente extinta.

“Pesada é a cabeça que usa a coroa, e eu tenho uma cabeça e uma coroa grandes”, brincou Adesanya sem muito entusiasmo sobre o esgotamento que ele sentiu, além do golpe no ego que sofreu ao perder para alguém que ele era o grande favorito para vencer (-650 para vencer, via ESPN BET) pelas casas de apostas contra Strickland.[The loss] era muita coisa para lidar. Eu sou apenas humano e havia apenas uma quantidade limitada de coisas que minha mente e meu corpo podiam suportar.”

jogar 4:18 Du Plessis vs. Adesanya: Mais do que apenas uma luta pelo título Dricus Du Plessis e Israel Adesanya mergulham na gênese de sua rivalidade e em quanta “rixa” está fervendo na disputa pelo título dos médios do UFC.

UMA GRANDE PARTE do fracasso de Adesanya no UFC 293 teve a ver com a forma como ele cuidou do seu corpo.

Adesanya explicou em seu canal no YouTube após a derrota para Strickland que sua performance foi algo saído de um “pesadelo”, em que ele não conseguiu reunir energia para atuar em alto nível.

Ele não deu desculpas e deu o devido crédito ao plano de jogo de Strickland naquela noite, que não permitiu que Adesanya entrasse no ritmo, mas estava claro para qualquer um que assistisse que não foi bem o Adesanya que arrasou na divisão de 185 libras.

À medida que se aproxima de sua luta com Du Plessis, uma das maiores mudanças de estilo de vida que Adesanya fez foi focar em sua dieta para atingir o pico de desempenho na noite da luta. Na realidade, Adesanya estava comendo “Uber Eats em todas as refeições” e não consumindo a dieta associada a um atleta campeão.

“O que eu fazia antigamente era acordar, ir à academia, treinar e então tomar café da manhã”, disse Adesanya em seu canal do YouTube sobre seus maus hábitos alimentares. “Isso não é bom porque você está queimando outras coisas que são fontes de combustível que não deveriam ser fontes de combustível.

“Não estava realmente me incomodando e eu consegui me safar. Eu ainda estava tendo um desempenho melhor do que todos os outros… mas agora tenho 35 anos e percebo que você tem que se otimizar.”

Fotos da transformação corporal de Adesanya surgiram nas redes sociais antes de sua luta com Du Plessis, e as mudanças no estilo de vida parecem ter tido um efeito positivo em seu físico.

“Eu me olho no espelho porque nunca me vi nesse tipo de forma”, ele disse. “Isso se deve à alimentação adequada, ao sono tranquilo e à vida de um atleta de verdade. O Pai Tempo sempre vence e, aos 35, meu corpo não aguenta o estilo de vida que eu tinha aos 26. Eu tive que ser humilde o suficiente para entender isso.”

Adesanya não foi o único lutador que precisou de um hiato para se curar e se recompor. José Aldo passou 20 meses longe do octógono após perder para Merab Dvalishvili em 2022 e parecia fenomenal em seu retorno contra Jonathan Martinez no início deste ano. Brandon Moreno anunciou recentemente um sabático autoimposto após sua derrota para Brandon Royval e citou a necessidade de “descansar um pouco” antes de voltar a competir.

Muitos lutadores tiraram um tempo de folga. Em muitos casos, o hiato permitiu que eles descobrissem o que deu errado e corrigissem.

Embora tenham tido trajetórias de carreira diferentes, Miesha Tate pode se identificar com a necessidade de Adesanya de dar um tempo do MMA. A ex-campeã peso galo feminino do UFC se aposentou após uma derrota surpreendente para Raquel Pennington em 2016 e ficou longe do esporte até seu retorno em 2021.

“Quando me aposentei do esporte, senti que estava queimando a vela nas duas pontas por muito tempo”, disse Tate à ESPN. Tate lutou três vezes em 2016, o máximo que ela lutou em um ano civil desde 2010. Ela recuperou o título peso galo ao finalizar Holly Holm, perdeu para Amanda Nunes na luta subsequente e então teve uma performance sem ânimo contra Pennington.

“Eu estava falando demais sem parar para descobrir o que havia de errado comigo”, disse Tate. Mesmo tendo derrotado Holm, Tate admite que já estava desgastada pelo ciclo constante de treinamento e competição até que finalmente se esgotou. “Tornou-se demais e se você continuar lutando em uma situação em que já está carregando uma carga física e mental enorme, isso pode deixá-la em um lugar terrível.

“Chega um ponto em que você tem que perceber que não somos robôs, somos humanos. E suprimir emoções só funciona por um tempo. Eventualmente, elas aparecem, e quando aparecem, às vezes é demais para suportar.”

Agora com 35 anos, Israel Adesanya reconheceu que não otimizou o gerenciamento de sua saúde no passado. “Meu corpo não aguenta o estilo de vida que eu tinha aos 26”, disse ele. Jeff Bottari/Zuffa LLC

Assim como Adesanya, enquanto Tate estava vencendo, tudo estava bem, mesmo quando não estava.

“Todas as vitórias tinham corrigido quaisquer problemas que eu tinha, ou assim eu pensava”, ela disse. “Mas era uma pseudo-correção que nunca realmente corrigiu nada. E é assim que se torna viciante. Vencer é como uma droga, e pode ser enganoso porque você gosta da euforia e isso mascara o que está errado. Mas quando perdi duas lutas seguidas, tive que encarar a verdade.”

Desde que retornou em 2021, Tate está 2-2. Embora o registro possa não sugerir isso, “Cupcake” disse que nunca se sentiu melhor mental e fisicamente do que desde que retornou e ela cita sua vitória mais recente contra Julia Avila, onde se sentiu em seu melhor absoluto.

“Eu estava apenas ligada — e estou falando muito ligada”, disse Tate sobre sua vitória por finalização. “Eu sabia exatamente o que ia fazer e estava realmente bem com qualquer resultado, desde que eu colocasse meu melhor esforço lá fora. Isso tirou o peso da vitória dos meus ombros. As pessoas viram a performance, mas não conseguiram ver o que eu estava sentindo por dentro com as mudanças mentais e emocionais. Tudo se completou.”

jogar 1:27 Sonnen: O cinturão não tem nada a ver com isso para Adesanya, é pessoal Chael Sonnen analisa a rivalidade acirrada entre Israel Adesanya e Dricus Du Plessis antes da disputa pelo título no UFC 305.

DEPOIS DE ESTAR LIGADO Enquanto Adesanya esteve no topo, ficou mais difícil encontrar motivação para as lutas.

Antes de se despedir, Adesanya admite que lutou contra o “tédio” em lutas (sua segunda com Vettori, por exemplo) devido à sua habilidade de usar sua superioridade em golpes para facilmente superar seus oponentes. Eventualmente, uma combinação de má alimentação e falta de motivação culminou em sua performance apática contra Strickland.

“Quando você tem uma sequência como a minha, é muito difícil ter esse alvo constantemente nas costas e você tem que se defender repetidamente”, disse ele.

Adesanya espera que o ciclo se complete para ele, mas um pouco de motivação extra na forma de seu oponente também não faz mal. O UFC 305 marcará a primeira vez que dois lutadores nascidos na África serão a atração principal de um evento do UFC por um título mundial. Adesanya nasceu em Lagos, Nigéria, mas atualmente reside em Auckland, Nova Zelândia, enquanto Du Plessis nasceu e foi criado em Pretória, África do Sul. Adesanya colocou Du Plessis em seu radar em 2020, quando o sul-africano proclamou que queria ser o primeiro campeão africano “de verdade”.

Adesanya prometeu fazer Du Plessis pagar pelo que ele acredita ser desrespeito aos campeões africanos do UFC (Francis Ngannou, Kamaru Usman e Adesanya) que vieram antes dele.

“Ele sabe o que disse”, disse o antigo campeão. “Vou fazê-lo assumir a responsabilidade por isso no Octógono.”

Adesanya nega que Du Plessis e a oportunidade de se tornar o segundo lutador na história do UFC a ser tricampeão mundial na mesma categoria de peso foram as principais motivações para seu retorno ao octógono. Em vez disso, o tempo fora reacendeu seu amor pela competição.

“Sinto que quando os atletas precisam tirar um tempo é porque eles precisam descobrir como se apaixonar pelo esporte novamente, porque não é o mesmo relacionamento que eles tinham no início da carreira”, disse Tate.

Não demorou muito para que Adesanya se apaixonasse novamente pelo MMA, embora ele tenha declarado que sua abordagem de luta neste capítulo de “The Last Stylebender” será diferente daquela que o precedeu.

“Estou farto de lutar assim”, disse Adesanya quando perguntado se voltaria ao ritmo frenético em que lutava antes do hiato. “Estou diminuindo o ritmo agora. A maioria dos campeões luta uma vez por ano e aqui estava eu ​​lutando três vezes por ano como campeão. É um bom momento para diminuir o ritmo.”

Adesanya não está mais entediado, operando com sono limitado ou sobrevivendo com fast food. E se ele era tão bom em fazer o que fazia naquela época, imagine o que essa versão totalmente focada e motivada de Adesanya tem reservado para seu oponente no UFC 305.

“Parece que é a minha primeira vez [in the UFC] tudo de novo”, ele disse. “Estou de volta onde tudo começou para mim no UFC 221 em Perth, Austrália. É o velho Izzy, mas também o velho Izzy, se você me entende. É tanto o Izzy de antes quanto uma versão mais madura que aprendeu muito nos últimos 11 meses.

“Estou aqui para caçar as almas de todos.”