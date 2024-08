Noah Lyles chega às semifinais dos 200 metros em busca de triplo sprint

SAINT-DENIS, França — Noah Lyles quer que o mundo saiba disso: ele está longe de terminar.

Um dia depois de ganhar sua primeira medalha de ouro olímpica em uma emocionante final de 100 metros, o velocista americano continuou sua busca pela rara conquista de ganhar três ouros em três provas de velocidade em uma única Olimpíada.

“Não vou mentir, me sinto bem animado”, disse Lyles sobre correr na segunda-feira à noite no Stade de France, 22 horas depois de sua corrida digna de medalha. “Eu e meu treinador sabíamos que entraríamos e seria uma corrida em que realmente teríamos que jogar de ouvido.

“Ele disse ‘top-2’. No meu coração eu disse ‘top-1’.”

O “homem mais rápido do mundo” acabou ouvindo seu instinto, vencendo a bateria final dos 200 metros da noite em 20,19 segundos. Ele avança para a semifinal de quarta-feira à noite. Lyles atingiu um abade de marcha extra 110 metros na corrida, permitindo que ele disparasse na reta antes de chegar ao final.

“Eu diria que aquela corrida tirou, digamos, muita sujeira do corpo – aderências, sensibilidade, esse tipo de coisa”, disse Lyles. “Então era muito necessário. Eu poderia ter lidado com isso um dia antes de começarmos a correr.”

Lyles disse que houve poucas comemorações durante sua noite de medalha de ouro. Ele passou o tempo falando com a mídia, cumprindo um teste de drogas obrigatório pós-corrida e entrando no modo namorado.

Segunda-feira marca o aniversário de dois anos de Lyles e sua namorada, a corredora jamaicana de 400 metros Junelle Bromfield, disse Lyles. Embora ele admita que lhe deve umas férias de verdade depois das Olimpíadas, ele conduziu um importante ato de cavalheirismo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira.

Por volta das 2 da manhã, horário de Paris, Lyles disse que Bromfield o avisou que havia acidentalmente deixado seus tênis de corrida no Airbnb de sua massagista perto da Vila Olímpica. Como ela estava correndo suas primeiras corridas das Olimpíadas mais tarde na manhã de segunda-feira, era imperativo que ela pegasse aqueles tênis.

“Então aqui estou eu às 2 da manhã, andando com uma bolsa de pregos, minha bolsa e alguns produtos de higiene, e eu fico tipo, ‘Huh. Aqui estou eu, campeão olímpico, 100 metros, andando com tudo isso até o quarto da minha namorada'”, disse Lyles, rindo.

“Eu sou um bom namorado.”

Bromfield se classificou na primeira rodada dos 400 metros, terminando em terceiro lugar em 51,36 segundos.

Na corrida masculina de 200 metros na noite de segunda-feira, os compatriotas americanos Kenny Bednarek, correndo em 19,96 segundos, e Erriyon Knighton (19,99), também avançaram para as semifinais após vencerem suas eliminatórias.

Em Tóquio, Lyles ganhou o bronze no evento. Um ano depois, no campeonato mundial de 2022 em Oregon, ele estabeleceu um recorde pessoal ao ganhar o ouro em 19,31 segundos. O tempo fica a apenas 0,01 segundos do recorde olímpico que o jamaicano Usain Bolt estabeleceu nos Jogos de 2008 em Pequim.

Se Lyles ganhar ouro na final dos 200 metros na quinta-feira à noite, ele terá cuidado do segundo evento na lista tripla de sprint. Uma medalha de ouro como parte da equipe de revezamento 4×100 masculino dos EUA na sexta-feira, e ele terá completado.

Apenas quatro homens na história das Olimpíadas conseguiram o raro triplo de velocidade. Três deles são americanos: Jesse Owens (1936), Bobby Morrow (1956) e Carl Lewis (1984). Bolt é a única pessoa a ter vencido triplos de velocidade em três Jogos separados, fazendo isso nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016.

Após sua vitória nos 100 metros no domingo, Lyles foi questionado sobre o quão confiante ele estava de que conseguiria as três medalhas de ouro.

“Estou bastante confiante agora, não posso mentir”, disse ele.

O sempre atrevido Lyles então deu um passo adiante.

“Kenny definitivamente fez um tempo rápido em [U.S.] “provas, e isso definitivamente me acordou”, disse Lyles, referindo-se a Bednarek, que terminou em sétimo na disputada final dos 100 metros no domingo. “Fiquei muito orgulhoso dele. Ele definitivamente não vai aceitar como se saiu aqui nos 100 deitado. Ele vai dizer: ‘Vou atrás disso nos 200.’ Porque ele sabe que pode ir atrás disso.

“Mas meu trabalho é garantir que… Vou deixar assim. Vou vencer.”

O companheiro de equipe de Lyles nos 100 metros, Fred Kerley, então interrompeu: “Fale besteira, cara.”

Lyles terminou: “Mas se aquele homem [Bednarek] não está ganhando, nenhum deles está ganhando. Quando eu sair da curva… eles estarão deprimidos.”