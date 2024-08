Noah Lyles é coroado o homem mais rápido do mundo, meses após o debate sobre o campeão mundial

Noah Lyles é um verdadeiro campeão mundial … coroado o “Homem mais rápido do mundo” depois de vencer os 100m rasos – meses depois de ter dito aos campeões da NBA para pararem de se autodenominarem campeões mundiais.

Com a vitória de Lyles, ele leva para casa o ouro e o título não oficial dado ao vencedor dos 100m olímpicos – “O homem mais rápido do mundo”… uma grande honra, especialmente considerando o X beef NL disputado no ano passado.