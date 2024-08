Noah Lyles sob pressão por festejar em Paris após diagnóstico de Covid-19

As Olimpíadas podem ter acabado, mas Noah Lyles ainda está esquentando… depois que a estrela do atletismo dos EUA foi vista em uma festa em Paris, poucos dias após seu teste positivo de Covid-19.

Mas Noah diz que é muito barulho por nada… o medalhista de ouro dos 100m diz que está livre do vírus, e está desde sexta-feira.

Lyles foi ao L’Arc Paris após a cerimônia de encerramento no domingo – cinco dias após o teste positivo para COVID-19 (Noah revelou que testou positivo na manhã de terça-feira) – e parecia estar se divertindo na Cidade das Luzes, dançando para um Fumaça pop pista envolta em uma bandeira americana.

No entanto, alguns fãs estão mídia social chamou o jovem de 27 anos por sua decisão de ir ao clube, questionando como ele passou da necessidade de uma cadeira de rodas na pista na quinta-feira para dançar até tarde na noite parisiense no domingo.

Isso encerra um turbilhão de Jogos Olímpicos para o campeão de atletismo. Depois de ganhar o ouro em uma prova de roer unhas na corrida de velocidade masculina de 100 metros, Lyles ficou aquém na corrida de 200 metros, levando para casa a medalha de bronze enquanto corre com a Covid-19.

Embora Noah seja quem ganhou as manchetes por sua aparição no clube … ele não foi o único membro da equipe dos EUA presente. Sete vezes medalhista de ouro Simone Biles também estava aproveitando o final das Olimpíadas, comemorando as três novas medalhas de ouro!