Noah Lyles termina em 2º na bateria de 100m e chega às semifinais olímpicas

SAINT-DENIS, França – Os Jogos Olímpicos de Noah Lyles começaram oficialmente, mas com um pouco menos de brilho do que o esperado.

O velocista americano, que deve disputar medalhas de ouro em três eventos, teve uma abertura tranquila nos 100 metros rasos no Stade de France na tarde de sábado.

Correndo em 10,04 segundos, Lyles terminou sua bateria em segundo lugar, perdendo para o campeão dos 100 metros da NCAA deste ano, Louie Hinchcliffe, da Grã-Bretanha. Hinchcliffe, que compete na Universidade de Houston sob o comando do lendário atleta olímpico americano Carl Lewis, venceu a bateria em 9,98 segundos.

“Esses garotos disseram que não viriam para jogar”, disse Lyles. “E acho que essa é minha primeira lição sobre subestimar o poder de uma Olimpíada. Quando alguém está na linha, eles dizem que vão dar tudo de si ou nada.

“O plano era o primeiro. Mas não aconteceu. Segundo está bom. Vamos garantir que daqui em diante seja o primeiro.”

Lyles ainda passou facilmente para a rodada semifinal de domingo. Mas agora ele sabe que não pode menosprezar sua competição daqui para frente.

“Agora não preciso me segurar”, disse Lyles. “Agora que sei que todos estão prontos para ir. É como, ‘OK, se vocês vão explodir suas cargas, então estou pronto para ir.'”

Depois que todas as oito baterias foram concluídas, os 10,04 segundos de Lyles foram oficialmente classificados como o 12º melhor tempo do dia. Foi sua corrida mais lenta em mais de um ano, e sua primeira corrida em 2024 com 10 segundos ou mais.

Os compatriotas americanos Kenny Bednarek e Fred Kerley empataram nas corridas mais rápidas do dia, ficando confortavelmente 9,97 segundos à frente de suas respectivas baterias.

“Foi muito bom, foi fácil”, disse Bednarek. “É só tirar o nervosismo, esperar tanto tempo para entrar na pista. Então finalmente consegui pisar fundo e saí com um estrondo. Estou feliz com meu desempenho. Foi fácil.”

A corrida de Lyles parecia tudo menos fácil. Atolado no meio do pelotão na maior parte dela, o atual campeão mundial dos 100 metros explodiu no final, antes de se estabelecer em segundo lugar.

“Não foi mais difícil”, disse Lyles sobre a corrida. “Eu esperava mais que eles simplesmente entrassem na fila, e eles não entraram, eles encararam como ‘Eu tenho uma chance e vou aproveitá-la’.

“E para ser honesto, eu deveria ter esperado isso sabendo que esta é a Olimpíada. Mas esta é minha primeira vez em uma Olimpíada de 100 metros. Eu não esperava. Isso é comigo, e não vou deixar que aconteça novamente.”

Em Tóquio, em 2021, os 200 metros foram a única corrida individual de Lyles. Ele saiu com o bronze.

Desde então, ele teve uma sequência de sucessos em ambos os eventos. Lyles ganhou um campeonato mundial nos 200 em 2022, antes de ganhar campeonatos mundiais nos 100 e 200 em 2023.

Por causa desse sucesso recente, espera-se que ele ganhe uma medalha nestas Olimpíadas e reafirme seu status como o “homem mais rápido do mundo”, título que ele conquistou no campeonato mundial do ano passado.

A confiança e a fanfarronice de Lyles são marcas registradas de sua personalidade dentro e fora da pista. Ele continua a defender o apelido de “homem mais rápido do mundo”, embora o jamaicano Kishane Thompson atualmente tenha o tempo mais rápido do mundo este ano, com uma exibição de 9,77 segundos nos 100 metros nas seletivas jamaicanas.

Antes do calor de sábado, Lyles estava animadamente encorajando a multidão no barulhento e barulhento estádio de 77.000 lugares. Ele levantou os braços pedindo barulho, apontou para a multidão e soprou beijos enquanto era apresentado.