Noah Lyles vence bronze nos 200m; diagnóstico de COVID revelado após corrida

SAINT-DENIS, França — Momentos depois de terminar em terceiro lugar na final dos 200 metros rasos das Olimpíadas na noite de quinta-feira, o velocista americano Noah Lyles disse aos repórteres que correu a corrida com COVID-19, após ter sido diagnosticado com a doença dois dias antes.

“Eu testei positivo por volta das 5 da manhã de terça-feira”, disse Lyles, usando uma máscara preta KN95 dentro da zona mista de mídia. “Acordei no meio da noite sentindo calafrios, dores, dor de garganta.

“E esses eram muitos dos sintomas que eu sempre tive antes de pegar COVID, e eu pensei: ‘Preciso testar este.'”

No momento em que o teste voltou positivo, Lyles deixou a Vila Olímpica e foi colocado em quarentena em um hotel próximo, ele disse. Ele também disse que recebeu todos os medicamentos que podia tomar legalmente sem causar problemas durante os testes de drogas pós-corrida. Paxlovid estava entre os medicamentos que ele tomou, confirmou um porta-voz da USA Track & Field.

“Eu ainda queria correr; eles disseram que ainda era possível”, disse Lyles. “Então, nós apenas ficamos longe de todos e tentamos fazer rodada por rodada. E para ser honesto, eu sabia que se eu quisesse vir aqui e vencer, eu tinha que dar tudo de mim desde o começo. Eu não tinha tempo para economizar energia.”

Ele acrescentou que tentou manter seu diagnóstico o mais “secreto possível” por vários motivos.

“Primeiro, não queríamos que todos entrassem em pânico; queríamos que eles pudessem competir”, disse Lyles. “E, segundo, queríamos ser capazes de fazer isso da forma mais discreta possível. E você nunca quer dizer aos seus concorrentes que está doente. Por que você daria a eles uma vantagem sobre você?”

Lyles disse após a corrida que não tinha certeza se participaria do revezamento 4×100 metros na sexta-feira, mas disse que os americanos têm velocidade para correr sem ele.

“Vou falar com os treinadores”, disse Lyles. “Vou ser muito honesto e transparente com eles, e vou deixá-los tomar a decisão. Acredito que não importa o que aconteça, acredito que esse time 4×1, eles podem lidar com tudo e qualquer coisa. Estive com eles nos treinos, e eles são mais do que capazes de sair com uma vitória e até mesmo quebrar quantos recordes quiserem.”

Letsile Tebogo conquistou a primeira medalha de ouro de Botsuana em qualquer evento nos Jogos Olímpicos, derrotando os americanos Kenneth Bednarek e Noah Lyles nos 200 metros. John David Mercer-USA TODAY Esportes

Mais tarde na quinta-feira, Lyles postou nas redes sociais: “Acredito que este será o fim das minhas Olimpíadas de 2024. Não é a Olimpíada que sonhei, mas me deixou com muita alegria no coração.”

Um dia depois de perder a semifinal dos 200 metros para Letsile Tebogo, de Botsuana, Lyles não conseguiu superá-lo mais uma vez na final na quinta-feira à noite.

Tebogo correu um recorde africano de 19,46 para ganhar a medalha de ouro dos 200 metros. Terminando logo atrás dele com a prata estava o americano Kenny Bednarek, que postou 19,62. Bednarek ficou satisfeito por ter recebido uma segunda prata, tendo ganho uma nos 200 metros nos Jogos de Tóquio, mas ele acreditava que tinha mais do que poderia ter mostrado na quinta-feira.

“Eu sabia que a corrida seria acirrada, e às vezes você vê pessoas em sua visão periférica e quer fazer um pouco mais”, disse Bednarek. “Senti que não fiz nada extra, mas sei com certeza que esta não foi minha melhor performance.”

Quando falou com repórteres, Tebogo disse que não sabia que Lyles tinha COVID-19. Bednarek disse que não tinha preocupações sobre pegar de seu companheiro de equipe.

“Eu não me importo. Quer dizer, se eu ficar doente ou algo assim, ficarei bem”, disse Bednarek. “Eu não vejo essas coisas como um grande problema. Eu sou saudável, eu faço tudo que posso para garantir que meu corpo esteja saudável. Então isso realmente não me incomoda nem um pouco.”

Tebogo disse que notou Lyles usando uma máscara durante os aquecimentos nos últimos dois dias, mas não sabia o porquê. Ele sentiu como se Lyles devesse estar passando por algo. Em termos de sentir que Lyles o colocou em risco por estar doente, Tebogo acrescentou: “Não sei se ele colocou alguém em risco. … Somos africanos. Somos fortes.

“Espero que ele se recupere e depois espero que o time ganhe a medalha de ouro nos 4×100 metros.”

Assim que cruzou a linha de chegada em terceiro, Lyles deitou-se de costas na pista. Em instantes, ele foi cercado por preparadores físicos e membros da equipe médica das Olimpíadas de Paris, que o moveram em direção a uma parede enquanto administravam o tratamento.

Em um momento, Lyles foi visto usando uma máscara antes de ser colocado em uma cadeira que acabou sendo levada para o túnel próximo.

“Eu estava bastante tonto depois daquela corrida, e a falta de ar e a dor no peito estavam definitivamente ativas”, disse Lyles, que tem sido bastante público sobre suas experiências de longa data com asma. “Mas depois de um tempo embaixo, eu consegui recuperar o fôlego e me recompor. Estou muito melhor agora.

“Este é de longe o melhor dia em que me senti dos últimos três dias. Ainda não diria que estou 100 por cento, mas definitivamente diria que estou mais perto de, tipo, 90 por cento.”

Após a bateria da semifinal de quarta-feira, Lyles não passou pela zona mista de mídia. Em vez disso, ele foi levado diretamente para o médico por razões que não foram divulgadas.

Durante a corrida de quinta-feira, todos os oito corredores tiveram um começo um tanto equilibrado. Lyles estava na caça cedo. Por volta da marca de 100 metros, Tebogo e Bednarek começaram a se afastar. Embora Lyles ainda estivesse perto deles, a liderança de Tebogo era algo que ele não estava abrindo mão facilmente.

Minutos depois da corrida, Lyles recebeu um cartão amarelo por violação da Regra Técnica 7.1 por “conduta imprópria”. Não ficou imediatamente claro o motivo, mas durante as apresentações, ele demonstrou ter pulado na pista ao ouvir seu nome.

Enquanto animava a multidão antes da corrida, Lyles bateu com tanta força na caixa que abrigava o alto-falante em sua pista que o número da caixa caiu.

A exibição de Lyles nos 200 metros seguiu seu melhor esforço pessoal de 9,79 segundos na disputa acirrada dos 100 metros no domingo. Ele ganhou a medalha de ouro na final mais disputada dos 100 metros desde pelo menos Moscou em 1980 — ou talvez nunca. Naquela época, Allan Wells, da Grã-Bretanha, venceu Silvio Leonard por pouco em 10,25 segundos em uma era em que o tempo não chegava aos milésimos de segundo.

Emily Kaplan, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.