Noni Madueke, do Chelsea, elogia conexão com Cole Palmer

A atacante do Chelsea, Noni Madueke, elogiou o companheiro de equipe Cole Palmer após a vitória por 6 a 2 sobre o Wolves no domingo.

Madueke marcou três gols no segundo tempo, com Palmer dando assistências para todos os seus três gols no Molineux, dando início à temporada do Chelsea.

“Ele é frio e eu sou fogo, então combina bem. Ele sempre tem a habilidade de dar o passe certo na hora certa, então é brilhante”, disse Madueke à Premier League Productions.

“Hoje significa muito. Realmente, apenas ser inteligente e esperar o momento certo. O sistema nos permite sondar e sondar e sondar e manter a posse de bola alta [the pitch].

“Talvez no primeiro tempo tenha sido um pouco mais de ponta a ponta, mas ganhamos o controle no segundo tempo. Primeiro [goal] tive um pouco de sorte, o segundo foi só Cole Palmer, dois passes brilhantes e ponderados, eu simplesmente tive que pisar fundo para marcar.

“Estou satisfeito pelo hat trick, mas ainda mais satisfeito por termos vencido o jogo.”

O jogador de 22 anos também elogiou o novo técnico Enzo Maresca.

“Eu acho que é óbvio. Todo mundo viu o que ele fez no Leicester no ano passado [getting promoted]. Ele é louco pela abordagem dele, pelos pequenos detalhes.

Cole Palmer e Noni Madueke dominaram contra o Wolves. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

“Acho que você vê que, mesmo no primeiro jogo contra o City, houve alguns padrões de jogo legais que provavelmente não conseguimos finalizar, mas hoje fomos clínicos. É um ótimo dia para ele. Estou feliz que ele conseguiu sua primeira vitória na Premier League pelo Chelsea.”

Palmer também marcou um gol para colocar o Chelsea na frente por 2 a 1 pouco antes do intervalo, antes do Wolves empatar momentos depois.

No entanto, o segundo tempo foi o show de Madueke e Palmer.

Palmer foi eleito o Jogador Jovem do Ano da PFA no início deste mês após uma temporada de estreia bem-sucedida em Stamford Bridge, onde contribuiu com 27 gols e 15 assistências em todas as competições após uma transferência de £ 40 milhões (US$ 52 milhões) do Manchester City em agosto passado.

Ver dois de seus principais jogadores se apresentarem tão bem deve ter agradado Maresca após um início agitado em sua gestão, com questionamentos levantados sobre as atividades de transferência do clube e uma derrota por 2 a 0 para o City na partida de abertura da temporada na Premier League.

O novo contratado do Chelsea, João Félix, também marcou na vitória sobre o Wolves e começou sua segunda passagem pelo clube.

Felix chegou ao Chelsea em um contrato de sete anos, vindo do Atlético de Madrid, depois de passar seis meses emprestado ao clube londrino na temporada passada.