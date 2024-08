North West Films Viral TikTok Trend com o influenciador Tylil James

Noroesteestá tentando conseguir aquela bolsa… ou, pelo menos, fingindo que está em uma nova tendência viral do TikTok – porque ela filmou um vídeo com um de seus influenciadores favoritos em uma noite fora com Lala Anthony.

A filha de Kim Kardashian dar Kanye West bateu Sei Less – um popular restaurante de fusão asiática na cidade de Nova York – com Lala … e testemunhas oculares disseram ao TMZ que encontraram Tylil James, um popular streamer do Twitch de quem North é um grande fã.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Disseram-nos que James estava no local com o rapper Rubi Rosamas demorou algum tempo para filmar alguns vídeos com North – incluindo a tendência viral “Give Me My Money” do TikTok.

Se você nunca viu a tendência, basicamente várias pessoas repetem a frase “Apenas me dê meu dinheiro” com uma voz engraçada, uma após a outra, e as pessoas batem palmas… até que a última pessoa apareça e diga isso – apenas para ser cumprimentada com um silêncio ensurdecedor.

Assista ao clipe você mesmo para ver do que estamos falando… aqui, Lala é o alvo desavisado da piada.

North e Lala são próximos devido à amizade de Lala com Kim… e ela até acompanhou Kim e um monte de outras crianças durante o NO. festas de aniversário em Nova York em junho – mas, aparentemente, foram só eles dois na noite passada.

North é obviamente uma estrela do TikTok por direito próprio… acumulando quase 20 milhões de seguidores em uma conta que ela compartilha com Kim – mas parece que ela ainda é fã de certos criadores da indústria.