Notícias do futebol europeu: a estreia dos sonhos de Flick no Barça, a era pós-Mbappé do PSG

Estamos de volta. Foi um longo verão de dias pegajosos e suados, cheios de futebol internacional e turnês de pré-temporada, mas finalmente, o jogo de clubes europeus voltou.

A Premier League, LaLiga, Serie A e Ligue 1 começaram suas campanhas no sábado. Na Alemanha, a temporada da Bundesliga está a uma semana de distância, mas ainda fomos presenteados com a Supercopa e a DFB-Pokal

As maiores estrelas do futebol do mundo deixaram suas marcas em campos por todo o Velho Mundo. E em Suffolk, um dos maiores músicos do mundo assistiu do camarote dos executivos.

A liderança: a estreia dos sonhos de Flick no Barça

Hansi Flick escalou três jogadores de 17 anos em seu primeiro jogo no comando do Barcelona, ​​mas foi o veterano atacante Robert Lewandowski, que fará 36 anos na semana que vem, que garantiu que seu ex-técnico do Bayern de Munique começasse com vitória em circunstâncias desafiadoras contra o Valencia, pela LaLiga, no sábado.

Lewandowski marcou duas vezes depois que Hugo Duro abriu o placar, e o Barça, sem jogadores importantes devido a lesões, férias e problemas de registro, virou o jogo e silenciou os apitos da torcida barulhenta em uma noite escaldante de verão espanhol no Mestalla, vencendo por 2 a 1.

A pré-temporada não foi gentil com Flick, que substituiu Xavi Hernández no início deste verão. Ronald Araújo, Gavi, Frenkie de Jong e Ansu Fati estão entre aqueles que ele perdeu por lesão; Fermín López continua de férias após suas façanhas nos Jogos Olímpicos; e nem Dani Olmo nem Vitor Roque estão registrados para a ação ainda. Ilkay Gündogan também saiu do time com uma pancada antes do jogo.

O Valencia caiu nos últimos anos, não conseguindo se classificar para a Europa desde 2019, mas uma viagem ao Mestalla continua sendo um dos testes mais difíceis do futebol espanhol — especialmente no jogo de abertura da temporada.

Sem se deixar abater, Flick corajosamente se manteve com os jovens que, até a derrota amistosa de segunda-feira por 3 a 0 para o AS Monaco, o serviram bem na pré-temporada. Os graduados da academia Marc Bernal, 17, e Marc Casadó, 20, foram colocados juntos no meio-campo. Pau Cubarsí e Lamine Yamal completaram o trio de jovens de 17 anos na escalação do Barça com um time que parecia muito com uma nova era.

O jogo ganhou vida em alguns minutos frenéticos antes do intervalo. Duro colocou o Valencia na liderança aos 45 minutos, o gol foi marcado após uma revisão de impedimento, antes de Cubarsí produzir uma brilhante defesa de Duro na linha de gol após um erro de Marc-André ter Stegen. O Barça correu para o outro lado e Alejando Balde cruzou para Yamal preparar Lewandowski de curta distância.

Do limite de 2 a 0 para 1 a 1 no final do primeiro tempo.

Robert Lewandowski marcou duas vezes e o Barcelona virou o jogo e venceu o Valencia por 2 a 1 no sábado. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Quatro minutos no segundo tempo, o Barça liderava. Raphinha avançou na frente do seu marcador para ganhar um pênalti e Lewandowski converteu de 12 jardas.

O que talvez mais agrade a Flick é como seu time então assumiu o controle do jogo, quase tornando-o uma não-disputa. Torcedores furiosos do Valencia sentiam que cada decisão estava indo contra eles, cada apito do árbitro era recebido por decibéis perigosos de gritos. Os jovens do Barça se mantiveram na tarefa, no entanto, Bernal impressionante em sua estreia competitiva, Casadó em todos os lugares e Yamal mostrando as habilidades e toques que ajudaram a Espanha a vencer o Campeonato Europeu.

Houve erros. De Ter Stegen e Iñigo Martínez, de Bernal e Jules Koundé, enquanto Cubarsí teve sorte de evitar um cartão amarelo quando já estava com um cartão amarelo. A decisão de Flick de tirá-lo quase imediatamente sugere que ele sabia que o jovem zagueiro tinha escapado com um.

Estava longe de ser perfeito, mas Pedri entrou para dar ao Barça uma essência de controle novamente, outro ponto positivo da noite. Flick não poderia ter pedido muito mais na estreia. — Sam Marsden

Pontos de discussão de sábado em torno das ligas

Leverkusen é o novo “monstro da mentalidade” do futebol

A Supercopa da Alemanha geralmente é o confronto entre os campeões alemães e os vencedores da copa da temporada anterior, mas como o Bayer Leverkusen conseguiu conquistar os dois troféus em 2023-24, eles enfrentaram o vice-campeão da Bundesliga do ano passado, o VfB Stuttgart, no sábado.

O elenco do Stuttgart passou por uma transformação considerável durante o verão, com três jogadores-chave — os defensores Hiroki Ito e Waldemar Anton, assim como o artilheiro Serhou Guirassy — deixando o clube. A expectativa geral era que, apesar da perspicácia tática do técnico Sebastian Hoeness, o Stuttgart não seria capaz de entregar o mesmo tipo de desempenho da temporada passada.

E assim, o Leverkusen entrou na Supercopa em seu próprio estádio como o claro favorito, e os primeiros dez minutos se desenrolaram como esperado, com os anfitriões criando chances e eventualmente marcando por meio de Victor Boniface. O Stuttgart, no entanto, conseguiu contra-atacar imediatamente graças a uma excelente jogada de combinação envolvendo Maximilian Mittelstädt, Chris Führich e Enzo Millot, três dos principais jogadores da temporada passada.

Pouco antes do intervalo, o jogo esquentou significativamente, quando Martin Terrier, contratado do Leverkusen junto ao Stade Rennais, recebeu um cartão vermelho direto após bater com força no tornozelo de Ermedin Demirovic na linha do meio-campo.

Graças à sua vantagem numérica, o Stuttgart tornou-se cada vez mais dominante. Os jogadores de Hoeness frequentemente tentavam criar avanços na ala esquerda, onde Mittelstädt e Führich formaram novamente uma parceria frutífera. Mesmo depois que Mittelstädt foi substituído por Frans Krätzig momentos após a marca da hora, o lado esquerdo do Stuttgart continuou perigoso. Na verdade, Krätzig e Führich armaram para Deniz Undav colocar os visitantes na frente.

Como fizeram tantas vezes na temporada passada, porém, o Leverkusen conseguiu permanecer no jogo até o final, quando Patrik Schick empatou, o que levou o jogo para uma disputa de pênaltis. Krätzig e Silas Katompa Mvumpa não marcaram, enquanto os quatro cobradores de pênaltis do Leverkusen foram bem-sucedidos, permitindo que eles comemorassem seu terceiro troféu sob o comando do técnico Xabi Alonso.

jogar 0:45 Bayer Leverkusen vence a Supercopa da Alemanha após final dramático O Bayer Leverkusen conquista a Supercopa da Alemanha depois que o VfB Stuttgart perde o último pênalti que encerrou o jogo.

Há algum tempo, Jürgen Klopp introduziu a frase “mentality monsters” na língua inglesa, como uma tradução literal de uma palavra alemã bem conhecida. É seguro dizer que o Leverkusen é exatamente isso. — Constantino Eckner

PSG embarca na era pós-Mbappé

Kylian Mbappé não estava em Le Havre na sexta-feira à noite com o Paris Saint-Germain, mas seu nome estava na boca de todos quando a primeira divisão francesa começou sua campanha na sexta-feira. Ele ainda era o grande assunto do futebol francês, apesar de ter deixado Paris há mais de dois meses.

A maior questão em torno do PSG era como eles lidariam sem ele? Levará mais tempo para responder a uma questão tão abrangente, assim como levará mais tempo para se acostumar à Ligue 1 sem Mbappé.

No entanto, Os parisienses — escalar um time B incluindo Ibrahim Mbaye, de 16 anos, o jogador mais jovem a atuar pelo clube — teve que encontrar uma nova maneira de jogar e vencer. Eles fizeram exatamente isso na sexta-feira.

De forma bastante convincente no início, com um soberbo gol de Lee Kang-in no início do jogo antes de definir o ritmo e assumir o controle da disputa. Então veio uma queda enorme tanto na forma quanto na energia, que viu o Le Havre explorar a principal fraqueza do PSG, defender bolas paradas, para empatar o placar três minutos no segundo tempo.

Ousmane Dembélé marcou e o PSG iniciou a era pós-Kylian Mbappé com vitória, derrotando o Le Havre por 4 a 1 na sexta-feira. LOU BENOIST/AFP via Getty Images

Foi somente quando Luis Enrique colocou os grandes nomes Ousmane Dembélé e Bradley Barcola na metade do segundo tempo que os campeões recuperaram sua superioridade. Ambos marcaram nos últimos cinco minutos do jogo, com Randal Kolo Muani marcando o quarto e último gol.

Começar a temporada com uma vitória de 4 a 1 fora de casa agradaria a maioria dos clubes, mas Luis Enrique sabia que não era bom o suficiente. “A vitória é a árvore que esconde a floresta”, disse ele após o jogo, bem ciente do progresso que seu time ainda tem que fazer: não apenas melhorar, mas seguir em frente com Mbappé. — Julien Laurens

Notícias do dia

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que Mohamed Salah pode continuar sua sequência recorde de gols no dia de abertura da temporada da Premier League pelos próximos anos, depois de ajudá-los a vencer o Ipswich Town por 2 a 0 no sábado. “Se [you] veja o que ele faz para manter seu corpo como está, ainda há muitos anos dentro dele”, disse Slot. “[Regarding the future,] Estou olhando para Brentford e não para o final da temporada.”

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que seria mais benéfico para Ben Chilwell deixar o clube para encontrar tempo de jogo enquanto o Chelsea se acostuma com seu elenco lotado. “Está bem claro, eu amo o jeito que ele é, mas o problema é que ele luta um pouco conosco para encontrar sua melhor posição”, disse Maresca aos repórteres no sábado. “Esta manhã tivemos 22 jogadores treinando, e se você perguntar a todos eles, eles dirão que querem jogar contra o City no domingo, mas isso é impossível.”

Carlo Ancelotti disse que a agitada lista de jogos do Real Madrid nesta temporada significa que o clube está considerando dar “férias individuais” aos jogadores durante a temporada, para evitar o esgotamento. “Estamos avaliando algumas coisas”, disse Ancelotti em uma entrevista coletiva no sábado. “Os jogadores precisam descansar, precisam de férias. Estamos pensando que durante a temporada poderíamos dar aos jogadores férias individuais por uma semana.”

E finalmente, no sábado…

Não é nada fora do comum para o dono de um clube de futebol assistir ao seu time do conforto de um camarote, então o novo dono minoritário do Ipswich Town estar presente no retorno do clube à Premier League no sábado não deve ser nenhuma surpresa. Exceto que o dito dono por acaso é o vencedor Ed Sheeran.

Fã de longa data do Ipswich Town, Ed Sheeran, na casa em Portman Road para o confronto de hoje contra o Liverpool. 👏 foto.twitter.com/7lr61O8niN — NBC Sports Futebol (@NBCSportsSoccer) 17 de agosto de 2024

Foi anunciado na quinta-feira que o quatro vezes vencedor do Grammy Award havia comprado uma participação de 1,4% no recém-promovido Tractor Boys, e ele não perdeu tempo em dar uma olhada mais de perto em seu investimento. Sheeran é o torcedor mais famoso do clube, seu patrocinador de camisa desde 2021, e agora ele tem um assento no camarote dos executivos.

O novo dono minoritário teve que sair no intervalo, ele disse à TNT Sport, voando para a Sérvia para um show na noite de sábado. Quando ele saiu, o Ipswich ainda estava empatado com o poderoso Liverpool. No entanto, quando o tempo subiu aos céus, os visitantes deixaram Portman Road com uma vitória de 2 a 0 sobre o time de Sheeran.

Se ao menos o tempo estivesse, de fato, congelado para sempre. — Austin Lindberg