Notícias do futebol europeu: Barça faz funcionar sem transferências

Estávamos de volta na semana passada, mas agora estamos realmente de volta. A Bundesliga retornou neste fim de semana — juntando-se à Premier League, LaLiga, Serie A e Ligue 1, todas que retornaram no último fim de semana — e parece que a liga alemã continuou exatamente de onde parou.

O Bayer Leverkusen, vencedor surpresa na última temporada, está de volta, vencendo de forma dramática. Enquanto isso, na Inglaterra, o atual campeão Manchester City parece mais perigoso do que nunca. Na Espanha, não importa que o Barcelona ainda esteja sem alguns alvos de transferência. E na Itália, Christian Pulisic atingiu um novo marco para os jogadores da seleção masculina dos EUA.

A temporada apenas começou, mas não é cedo demais para escolher os favoritos e os fracassos iniciais, então aqui está uma olhada no que aconteceu no sábado na Europa.

A liderança: Mesmo com reforços em falta, Barcelona está clicando

Jules Koundé e Robert Lewandowski comemoram o gol da vitória do Barcelona contra o Athletic Club no sábado. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Houve tanto foco nos jogadores do Barcelona não disponíveis para a vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Athletic Club, que foi fácil esquecer os jogadores que eles fez ter.

A nova contratação Dani Olmo foi uma omissão tardia do elenco, seu registro ainda não foi processado com a LaLiga, apesar do dinheiro liberado na folha de pagamento pelo retorno de Ilkay Gündogan ao Manchester City. Enquanto isso, Nico Williams estava no outro time quando, em um ponto, parecia que ele se juntaria ao Barça neste verão após suas façanhas no Campeonato Europeu com a Espanha.

Então, nada de Olmo, Gündogan ou Williams, mas o Barça ainda pode escalar Lamine Yamal, talvez o melhor jogador jovem do momento, e Robert Lewandowski, que começou a temporada em ótima forma de marcar gols.

Foi Yamal quem abriu o placar no Estádio Olímpico, passando por dentro de seu companheiro de equipe internacional Williams antes de dobrar a bola para o canto. Lewandowski marcou o gol da vitória, seu terceiro gol em dois jogos, depois que Oihan Sancet empatou do ponto de pênalti.

Depois de abrir com uma vitória em Valência no último fim de semana, o novo técnico Hansi Flick manteve um time jovem — três jovens de 17 anos começando novamente em Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal — e os primeiros sinais sob o comando do alemão são encorajadores. O Barça parece organizado e pressiona energicamente. Bernal foi brilhante na base do meio-campo, o lateral-esquerdo Alejandro Balde parece estar reencontrando sua forma pré-lesão, Raphinha estava em todos os lugares e Pedri foi formidável no segundo tempo, assumindo o controle do jogo.

Yamal era o jogador que os fãs tinham vindo ver, no entanto. Dentro e fora do estádio já há uma quantidade impressionante de torcedores vestindo camisas com seu nome nas costas. Ele não os decepcionou, entregando outra exibição que desmente sua idade.

Mas foi mais uma vez o veterano Lewandowski, que fez 36 anos esta semana, cujo gol rendeu os três pontos. O atacante polonês foi negado duas vezes pela trave e uma vez por uma brilhante defesa de Álex Padilla antes de finalmente virar o gol da vitória no minuto 75.

As coisas podem continuar turbulentas fora de campo — e o Barça agora vai correr para registrar Olmo, que assistiu seus novos companheiros de equipe das arquibancadas, para a viagem de terça-feira ao Rayo Vallecano — mas as coisas estão indo bem em campo sob o comando de Flick até agora. — Sam Marsden

Pontos de discussão de sábado em torno das ligas

Pulisic atinge marco da seleção dos EUA com gol de abertura da temporada

Christian Pulisic marcou o possível gol de empate para o Milan, mas o Parma marcou novamente e deu ao Milan sua primeira derrota na temporada da Série A. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images

O gol de abertura de Christian Pulisic na campanha da Série A de 2024-25 não será lembrado como uma beleza — foi mais como “lugar certo, hora certa” — mas ajudou o americano a atingir um marco. Pulisic é agora o primeiro jogador da seleção masculina dos EUA a marcar em 10 temporadas nas cinco principais ligas da Europa.

Seu gol veio no minuto 66, quando seu time do AC Milan já estava surpreendentemente atrás do recém-promovido Parma. Rafael Leão deu um passe rasteiro na frente do gol e Pulisic, parado no topo da área de seis jardas, só precisou redirecioná-lo para dentro.

No final das contas, o empate de Pulisic não foi suficiente, já que o substituto Matteo Cancellieri restaurou a liderança do Parma 11 minutos depois, completando o gol de abertura de Dennis Man aos 84 segundos da partida.

É um começo de temporada difícil para o AC Milan, que empatou na abertura da temporada no último final de semana. Após duas rodadas, eles estão em 16º na tabela da Série A. — Caitlin Murray

O Manchester City parece tão perigoso como sempre na desmontagem do Ipswich

jogar 1:17 Man City mostra que continua com a mesma fome de sempre após vitória do Ipswich Janusz Michallik acredita que o Manchester City está mais determinado do que nunca a ganhar seu quinto título consecutivo da Premier League após derrotar o Ipswich Town por 4 a 1.

Houve um momento em sua entrevista coletiva semanal na sexta-feira em que Pep Guardiola sentiu a necessidade de lembrar a todos na sala que a temporada passada foi “muito boa” para o Manchester City.

Não foi uma repetição da tríplice coroa, mas um recorde de quarto título consecutivo da Premier League fez da campanha um sucesso, no entanto. Uma das coisas notáveis ​​sobre o título da temporada passada foi que ele foi alcançado sem Ilkay Gündogan, e com Kevin De Bruyne e Erling Haaland afastados por longos períodos por causa de lesões. A preocupação para desafiantes como Arsenal e Liverpool é que todos os três estejam de volta nesta temporada.

O recém-promovido Ipswich liderou brevemente no Estádio Etihad, apenas para ser desmantelado pelo resto da tarde. No intervalo, estava 3-1 — poderia facilmente ter sido cinco para o City — e no apito final, o técnico do Ipswich, Kieran McKenna, pareceu aliviado que o City tinha adicionado apenas mais um, já que Haaland, que marcou duas vezes em quatro minutos no primeiro tempo, completou seu 10º hat-trick em pouco mais de dois anos no clube.

A questão que paira sobre o City durante todo o verão é se eles estão mais fortes do que na temporada passada. Julián Álvarez se foi e fará falta, mas Gundogan está de volta e De Bruyne e Haaland estão em forma. Haaland, em particular, nunca pareceu em melhor forma.

Adicione Savinho, um dos melhores jogadores da Espanha na temporada passada e fantástico em sua estreia em casa contra o Ipswich, e Guardiola parece ter todos os ingredientes para outra chance de ganhar todos os troféus em oferta. Há uma boa chance de que esta temporada seja ainda melhor do que apenas muito boa. — Rob Dawson

Leverkusen vence no último minuto e abre temporada da Bundesliga

A Bundesliga abriu sua temporada com um clássico da Renânia na sexta-feira, quando o atual campeão Bayer Leverkusen viajou para enfrentar o Borussia Monchengladbach.

Enquanto o Gladbach vem de outra temporada abaixo do esperado e está em busca de uma nova identidade, o mesmo não pode ser dito do time do Leverkusen de Xabi Alonso, que sabe exatamente quem é. Uma semana após vencer o Stuttgart na Supercopa da Alemanha de forma dramática, o Leverkusen mostrou seu lado dominante no campo inimigo, controlando a bola e seus oponentes desde o apito inicial.

Granit Xhaka, o sempre presente maestro do meio-campo do Leverkusen, marcou o primeiro gol da temporada de fora da área, antes de Florian Wirtz adicionar outro gol ao placar antes do intervalo. O Gladbach parecia perigoso principalmente ofensivamente quando o atacante Tim Kleindienst foi encontrado no terço final.

Mas o primeiro gol dos anfitriões veio graças ao zagueiro Nico Elvedi aos 59 minutos. Enquanto o Leverkusen permaneceu bastante dominante durante o segundo tempo, o Gladbach conseguiu marcar o gol de empate cinco minutos antes do fim do tempo regulamentar, quando Kleindienst foi finalmente recompensado por seus esforços. O ex-atacante do Heidenheim encontrou o fundo da rede após uma assistência de Kevin Stöger, a outra grande adição ao ataque do Gladbach.

Mas o Leverkusen não seria o Leverkusen hoje em dia se eles, de alguma forma, não encontrassem uma maneira de encenar uma virada tardia. Graças a uma decisão controversa do VAR durante os acréscimos, onde foi determinado que Ko Itakura havia cometido falta em Amine Adli dentro da área, o Leverkusen recebeu um pênalti. E ficou ainda mais dramático porque a primeira tentativa de Wirtz foi negada por Jonas Omlin, mas o internacional alemão recebeu o rebote e eventualmente marcou.

O Leverkusen comemorou mais uma vitória dramática enquanto o Gladbach e a torcida da casa ficaram lívidos após o apito final. Por mais impressionante que a mentalidade do Leverkusen possa ser, dado que eles também venceram vários jogos no último momento da temporada passada, é altamente duvidoso que os jogadores de Alonso consigam continuar conseguindo esse tipo de vitória. — Constantino Eckner

Notícias do dia

Enquanto os fãs do Liverpool ainda podem estar ansiosos para ver o que o novo técnico Arne Slot traz para o time, Jurgen Klopp gosta do que vê. Klopp deixou o cargo no final da temporada passada e disse à ESPN que está impressionado até agora. “Não é importante que eu goste — você pode ver que ele é um ótimo técnico…” Você pode ler as observações completas de Klopp aqui.

Vinícius Júnior permanecerá no Real Madrid até o final da temporada antes de considerar uma mudança para a Arábia Saudita, relata a ESPN. Seu contrato tem uma cláusula de rescisão de € 1 bilhão, que os clubes sauditas com bolsos fundos certamente podem pagar.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse que estava “muito decepcionado” com a derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Brighton no sábado. Ele continuou dizendo que os jogadores individuais não podiam arcar com a culpa, pois ela pertencia a todo o time.

E finalmente, no sábado…

Erik ten Hag colocou a culpa em seus jogadores pela derrota do Manchester United para o Brighton no sábado, mas pode-se argumentar que o denominador comum é, bem, ele.

O Manchester United sofreu um gol no quinto minuto de acréscimo e perdeu para o Brighton, e desde que Ten Hag assumiu como técnico em 2022-23, o United sofreu 12 gols no 90º minuto ou mais tarde.

De acordo com a ESPN Stats & Information, isso está empatado com Tottenham e Crystal Palace para a maioria na Premier League durante esse período. Para um clube que ainda acredita ser um dos maiores e melhores clubes do mundo, essa provavelmente não é a empresa que o Man United gostaria de manter. — Murray