Nottingham Forest rejeita ofertas de empréstimo de Matt Turner e quer transferência – fontes

O Nottingham Forest recusou diversas ofertas de empréstimo do goleiro internacional dos Estados Unidos Matt Turner, com o clube da Premier League preferindo que ele saia em uma transferência permanente, disseram fontes à ESPN.

Turner, 30, passou por um momento difícil no Forest desde que se juntou a eles no ano passado em uma transferência no valor de US$ 9 milhões com complementos possivelmente elevando a taxa para US$ 12,48 milhões. Turner reivindicou a vaga de goleiro titular durante a primeira metade da temporada, mas acabou perdendo seu lugar na escalação inicial para Matz Sels após um período difícil no gol. No geral, Turner fez 21 aparições na liga e na copa na temporada passada

A sorte de Turner não melhorou desde então. Ele jogou em todas as três partidas pelos EUA na Copa América de 2024, um torneio que viu a seleção dos EUA não conseguir passar da fase de grupos.

Enquanto isso, o Forest contratou o goleiro brasileiro Carlos Miguel, do Corinthians, e, como resultado, Turner ficou fora do elenco em todas as duas partidas competitivas do Forest nesta temporada.

Com Turner determinado a manter sua posição inicial na USMNT, um empréstimo parece ser o melhor caminho a seguir, com o internacional dos EUA atraindo interesse tanto do Campeonato Inglês quanto da Bundesliga. Mas o Forest está ansioso para recuperar o máximo possível do desembolso do ano passado e está tentando obter uma taxa de transferência pelo jogador.

Com as janelas de transferência dos EUA e Canadá já fechadas, uma mudança de volta para a MLS — onde Turner começou sua carreira profissional com o New England Revolution em 2016 — não é mais uma opção. A janela de transferência na Inglaterra fecha na sexta-feira, enquanto a janela na Alemanha fecha em 2 de setembro.