Nova estátua de Jackie Robinson é inaugurada em Wichita, Kansas

Os organizadores de uma liga juvenil de beisebol em Wichita, Kansas, inauguraram uma nova estátua de Jackie Robinson na noite de segunda-feira, substituindo a original que foi roubada e vandalizada de um parque no início deste ano.

“Foram seis longos meses”, disse Bob Lutz, diretor executivo da League 42, que leva o nome da lenda do Brooklyn Dodgers e herói dos direitos civis.

“E é aqui que queríamos chegar. Sentimos que nós, e muitos outros, ajudamos a tirar o melhor proveito de uma situação terrível. E esperamos seguir em frente com muito mais conforto agora que sabemos que temos esta estátua no lugar.”

A nova estátua foi devolvida ao McAdams Park, onde a League 42 joga seus jogos. Havia cerca de 300 pessoas presentes, incluindo os ex-jogadores da MLB CC Sabathia, Dellin Betances, Jeremy Guthrie e Mike Pelfrey. Tony Reagins, diretor de desenvolvimento de beisebol da MLB, também estava presente. Três membros da diretoria do Kansas City Royals também estavam presentes. Sabathia e Reagins falaram para a multidão reunida. A MLB pagou pela substituição da estátua.

Bob Kendrick, presidente do Negro Leagues Baseball Museum em Kansas City, Missouri, o vereador local Brandon Johnson e Carol Parsons, esposa do falecido John Parsons, o escultor da estátua original, também falaram. Art Castings of Colorado, uma fundição de arte a 50 milhas de Denver, usou o molde original criado por Parsons — que morreu em 2022 — para recriar a estátua.

Vários dos 600 jogadores da liga — dois terços dos quais são negros e latinos — estavam presentes, incluindo Marcus Jones, de 8 anos, que se ofereceu para falar.

“Jackie Robinson é uma centelha para toda a liga”, disse Jones em seu discurso.

Usando vídeo de vigilância, a polícia disse que pelo menos três pessoas estavam presentes quando a estátua original foi cortada e removida logo após a meia-noite de 25 de janeiro. Partes da estátua foram encontradas mais tarde, carbonizadas por um incêndio, em outro parque a sete milhas de distância. As réplicas de bronze das chuteiras de Robinson foram deixadas para trás quando a estátua foi cortada. As chuteiras foram doadas ao Museu de Beisebol das Ligas Negras.

Ricky Alderete, 45, foi preso depois que a estátua desapareceu. Ele se declarou culpado de roubo e outras acusações em maio e foi sentenciado a 15 anos por vários casos na sexta-feira. Nenhuma outra prisão foi feita.

Duas semanas antes de Alderete ser sentenciado, Lutz visitou Alderete no Sedgwick County (Kansas) Courthouse com um mediador e um representante do escritório do defensor público presentes. Lutz, um jornalista esportivo aposentado, disse que estava interessado na motivação de Alderete para o roubo, e Alderete disse a Lutz que ele não conseguiu controlar um antigo problema com drogas.

“É difícil saber”, disse Lutz quando perguntado se Alderete estava arrependido. “Não quero ser enganado. Mas também não quero ser tão cínico a ponto de achar que não há chance. Então, acredito que só Ricky sabe. E ele poderá provar isso de uma forma ou de outra nos próximos anos.”