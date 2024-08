Novak Djokovic derrotado por Alexei Popyrin na 3ª rodada do US Open

NOVA YORK — O atual campeão Novak Djokovic ficou chocado no US Open uma noite depois de Carlos Alcaraz, sendo eliminado na terceira rodada com uma derrota por 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 para o 28º cabeça de chave Alexei Popyrin, da Austrália, na sexta-feira à noite.

O cabeça de chave número 2, Djokovic, estava tentando se tornar o primeiro jogador na história do tênis com 25 títulos de Grand Slam de simples. Em vez disso, após uma cirurgia no joelho em junho, ele termina um ano sem reivindicar pelo menos um campeonato importante pela primeira vez desde 2017. Antes disso, isso não acontecia desde 2010.

Também digno de nota: 2024 agora se torna a primeira temporada desde 2002 em que nenhum dos Três Grandes do tênis masculino — Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer — ganhou um troféu de Grand Slam.

A eliminação na terceira rodada igualou a pior performance de Djokovic em Flushing Meadows; as únicas outras ocasiões em que ele foi derrotado tão cedo no US Open foram em 2005 e 2006. O homem que derrotou Djokovic há 18 anos, Lleyton Hewitt, membro do Hall da Fama do Tênis Internacional, agora é o capitão da Austrália na Copa Davis e estava sentado no camarote de Popyrin no Estádio Arthur Ashe.

É a primeira derrota de Djokovic em um torneio importante desde o Aberto da Austrália de 2017, onde ele perdeu na segunda rodada para Denis Istomin.

Djokovic, de 37 anos, chegou à final em Ashe 10 vezes, saindo com o título em 2011, 2015, 2018 e 2023.

Na sexta-feira, porém, ele cometeu 14 duplas faltas e parecia fisicamente lento e emocionalmente abatido, talvez fadiga residual após conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica para a Sérvia ao derrotar Alcaraz na final dos Jogos de Paris no início de agosto.

Alcaraz, cabeça de chave número 3, entrou no US Open como favorito do torneio, tendo vencido Roland Garros e Wimbledon, e reconheceu que sua energia estava menor do que imaginava após ser eliminado em Nova York pelo 74º colocado Botic Van De Zandschulp por 6-1, 7-5, 6-4 na noite de quinta-feira.

Para Popyrin, de 25 anos, isso representou um verdadeiro avanço: ele estava 0-3 contra Djokovic e 0-6 em partidas da terceira rodada de torneios importantes.

Mas o forte sacador Popyrin está jogando tão bem quanto sempre, tendo conquistado o maior título de sua carreira há menos de três semanas em um torneio de quadra dura em Montreal, onde obteve cinco vitórias contra oponentes classificados entre os 20 melhores.

Tudo estava contra Djokovic, que não estava à altura de seus altos padrões habituais.

Popyrin foi ótimo na rede, acertando 10 de 10 em abordagens de saque e voleio e 25 de 36 no geral em pontos quando ele avançou. Djokovic, em contraste, só ganhou o ponto em 19 de suas 40 idas à rede, em parte porque Popyrin continuou trocando chutes de passe por ele.

Popyrin sofreu grandes cortes com seu poderoso forehand, acumulando 22 de seus 50 golpes vencedores com aquele golpe.

E ele quebrou Djokovic cinco vezes, incluindo uma vantagem de 3-2 no quarto. Aquele jogo pareceu titânico, durando mais de 10 minutos e incluindo quatro chances de quebra para Popyrin, que converteu a última com um forehand de dentro para fora para fechar uma troca de 22 tacadas, então balançou para trás sobre os calcanhares, cerrou os dois punhos e soltou um rugido. Ele levou o próximo game de serviço de Djokovic também, para fazer 5-2.

Na primeira vez que Popyrin sacou para a partida, ele vacilou, permitindo que Djokovic quebrasse. Na segunda vez, Popyrin finalizou o acordo, segurando no love quando Djokovic mandou um forehand longo.

Agora, Popyrin tentará chegar às quartas de final do seu primeiro Grand Slam superando o número 20 Frances Tiafoe, que avançou na sexta-feira com uma vitória por 4-6, 7-5, 6-7 (5), 6-4, 6-3 sobre o número 13 Ben Shelton em um confronto entre dois americanos.

