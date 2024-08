Novak Djokovic não é prejudicado pelo joelho e chega à primeira final olímpica de simples

PARIS — Quando a primeira vaga de Novak Djokovic em uma final de tênis nas Olimpíadas foi garantida, quando ele teve a chance de ganhar a medalha de ouro que faltava em sua longa lista de conquistas, ele caiu no saibro, com os membros afastados — o tipo de pose geralmente reservada para garantir um campeonato.

“Isso”, disse ele após derrotar Lorenzo Musetti, da Itália, por 6-4 e 6-2, vencendo os últimos quatro jogos, “é algo muito importante”.

Já dono de um recorde masculino de 24 títulos de Grand Slam e do maior número de semanas em primeiro lugar no ranking na história do tênis, Djokovic tentará ampliar seu legado quando enfrentar Carlos Alcaraz no domingo na disputa pelo título de simples masculino.

Alcaraz foi ainda mais dominante nas semifinais de sexta-feira, eliminando Felix Auger-Aliassime, do Canadá, por 6-1, 6-1.

Djokovic tem 37 anos, o que o torna o homem mais velho a jogar uma final de tênis dos Jogos de Verão. Alcaraz tem 21 anos, o que o torna o mais novo.

“Do jeito que ele está jogando, ele é definitivamente o favorito”, disse Djokovic.

A melhor medalha de Djokovic até agora para a Sérvia foi um bronze nos Jogos de Pequim de 2008. Agora ele não fará pior do que uma prata.

“Só de garantir uma medalha maior pela primeira vez para o meu país, aconteça o que acontecer no domingo, é um orgulho enorme, obviamente, uma honra e uma felicidade — e é por isso que comemorei do jeito que comemorei”, disse ele. “Ainda preciso comemorar, porque é um grande sucesso, é claro.”

Musetti ficou surpreso ao ver a reação de Djokovic?

“Eu sei o quanto significa para ‘Nole’ ganhar um ouro, ganhar uma medalha, é claro”, Musetti respondeu, usando o apelido de Djokovic. “Então, não, absolutamente não.”

A final será uma revanche das duas últimas finais de Wimbledon, ambas vencidas por Alcaraz, incluindo a de apenas três semanas atrás.

“É sempre muito difícil enfrentar Novak, em todas as rodadas”, disse Alcaraz. “Não importa se é a primeira rodada ou a final.”

O espanhol tem quatro títulos de Grand Slam, outro dos quais veio em junho, no Aberto da França, torneio de saibro realizado em Roland Garros, também sede do tênis nas Olimpíadas deste ano.

Djokovic se machucou durante o Aberto da França, rompendo o menisco do joelho direito e passando por uma cirurgia em 5 de junho. Ele sentiu o que descreveu como “dor aguda” ao passar por Stefanos Tsitsipas nas quartas de final na quinta-feira à noite, mas parecia bem — e disse que estava — contra Musetti depois de muito trabalho com seu fisioterapeuta para se preparar.

“Não me incomodou nem um pouco”, disse Djokovic na sexta-feira, “então estou realmente feliz que não haja nada sério nisso”.

Novak Djokovic, cuja melhor medalha até agora para a Sérvia foi um bronze em 2008, caiu para o saibro após garantir uma vaga na final olímpica masculina de simples no domingo. “Isso”, ele disse após vencer Lorenzo Musetti por 6-4, 6-2, “é uma grande coisa”. Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Ele reconheceu sentir-se nervoso e parecia assim, incomodado por coisas como o vento ou o pé ou o juiz de cadeira chamando-o duas vezes por violações de tempo e então advertindo-o por uma obscenidade audível. Repetidamente, Djokovic gesticulava para seu time nas arquibancadas, resmungando ou até mesmo gritando.

Mas seu tênis estava no ponto, exceto quando ele foi quebrado para começar o segundo set. Mesmo assim, ele se reagrupou rapidamente.

“Ele mereceu vencer”, disse Musetti, que também perdeu para Djokovic em Roland Garros e Wimbledon em 2024.

Djokovic chegou na sexta-feira com 0-3 nas semifinais olímpicas, perdendo para o eventual campeão em todas as vezes: Rafael Nadal (Pequim), Andy Murray (Londres) e Alexander Zverev (Tóquio). Djokovic mencionou esse “obstáculo” repetidamente no outro dia e novamente na sexta-feira à noite.

Djokovic falou frequentemente sobre o quanto significa para ele representar seu país e o quanto ele gostaria de fazer melhor do que o bronze em 2008.

Alcaraz é cerca de um mês mais novo que Vincent Richards, dos EUA, quando conquistou o ouro em Paris em 1924.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.