Novak Djokovic vence Carlos Alcaraz e conquista primeiro ouro olímpico

PARIS — Apesar de todos os seus campeonatos de Grand Slam e outros títulos, durante todo o seu tempo como número 1, Novak Djokovic realmente queria uma medalha de ouro olímpica para a Sérvia, a última conquista significativa que faltava em seu currículo brilhante.

Ele finalmente conseguiu uma aos 37 anos, e não importa quanto tempo levou.

Djokovic derrotou Carlos Alcaraz por 7-6 (3) e 7-6 (2) em uma emocionante e equilibrada final de simples de tênis masculino nos Jogos de 2024, no domingo.

“Coloquei meu coração, minha alma, meu corpo, minha família — meu tudo — em jogo para ganhar o ouro olímpico”, disse Djokovic. “Batalha incrível. Luta incrível.”

Sua carreira impressionante já apresentava um recorde masculino de 24 troféus de Grand Slam e o maior número de semanas passadas no topo do ranking por qualquer homem ou mulher. Ela também já continha uma medalha nas Olimpíadas de Verão, de 2008, mas era um bronze — e ele deixou claro que isso simplesmente não era suficiente.

Até passar pelo medalhista de bronze Lorenzo Musetti, da Itália, nas semifinais de sexta-feira, Djokovic estava 0-3 naquela rodada nos Jogos. Ele perdeu para o eventual vencedor do ouro todas as vezes: Rafael Nadal em Pequim em 2008, Andy Murray em Londres em 2012 e Alexander Zverev em Tóquio há três anos.

Antes de enfrentar Musetti, Djokovic disse: “Eu estava tipo, ‘OK, vamos superar isso’. É por isso que hoje, antes da partida, não me senti tão nervoso quanto normalmente me sentiria, porque eu tinha garantido uma medalha.”

Em Paris, usando uma manga cinza sobre o joelho direito que exigiu cirurgia para um menisco rompido há dois meses, Djokovic enfrentou Nadal na segunda rodada e eliminou seu rival de longa data em sets diretos. Agora, Djokovic é o homem mais velho a ganhar o ouro de simples em seu esporte desde 1908 — e ele impediu que o espanhol Alcaraz, que tem 21 anos, se tornasse o mais novo.

O sérvio Novak Djokovic cai de joelhos após derrotar o espanhol Carlos Alcaraz e ganhar sua primeira medalha de ouro na carreira. Matthew Stockman/Getty Images

Quando a vitória foi sua, graças a um último forehand vencedor, Djokovic se virou para seu time nas arquibancadas — sentado em frente à esposa e seus dois filhos — largou a raquete e se ajoelhou no saibro. Tão emocionado como sempre, ele chorou e cobriu o rosto, então se levantou e pegou uma bandeira sérvia vermelha, branca e azul.

Depois de abraços nas arquibancadas, Djokovic acenou a bandeira.

“Nos momentos difíceis, ele deu um empurrãozinho extra”, disse Alcaraz entre suas próprias lágrimas. “Dói perder assim.”

A final, que durou 2 horas e 50 minutos apesar de ter sido decidida em apenas dois sets, foi uma revanche da disputa pelo título de Wimbledon, que Alcaraz venceu há três semanas, após seu título no Aberto da França em junho.

Alcaraz também derrotou Djokovic na final do ano passado no All England Club, mas Djokovic venceu quando os dois se enfrentaram nas semifinais do Aberto da França de 2023, o torneio anual de saibro realizado em Roland Garros, o local usado para o tênis durante estas Olimpíadas.

A disputa de domingo foi uma disputa emocionante, com um dos melhores de todos os tempos em Djokovic, e o melhor no momento em Alcaraz. De fato, poderia ter sido frustrante para Djokovic se encontrar mais uma vez do outro lado da rede de uma versão mais jovem e rápida de si mesmo. Talvez seja por isso que Djokovic frequentemente olhava para cima, gesticulava e murmurava em direção ao seu camarote.

Mesmo assim, ele saiu vitorioso.

“Sinceramente, quando o último tiro passou por ele, passou por ele, foi o único momento em que realmente pensei que poderia vencer a partida”, disse Djokovic.

Exigiu trocas longas cheias de excelentes golpes de bola, drop shots hábeis — Alcaraz tendia a ser mais bem-sucedido, às vezes tão bom que Djokovic se recusava a sequer persegui-lo — e uma defesa tremenda de corrida, deslizamento e alongamento em ambas as pontas. Eles sacaram tão bem que nenhum deles empatou uma vez: Djokovic salvou oito break points, Alcaraz seis.

O mais notável, talvez, foi a limpeza com que ambos os homens jogaram, apesar do talento do adversário e da pressão da ocasião.

A única vergonha, talvez, para os fãs — e, naturalmente, Alcaraz — foi que as Olimpíadas usam um formato melhor de três sets, em vez do melhor de cinco em torneios de Grand Slam. Não se engane, este encontro entre o cabeça de chave número 1 Djokovic e o cabeça de chave número 2 Alcaraz foi digno de uma grande final.

Os que estavam nas arquibancadas se tornaram parte do show, repetidamente irrompendo em coros de “No-le! No-le!” ou “Car-los! Car-los!” que muitas vezes se sobrepunham, criando uma fuga operística. No segundo set, enquanto Alcaraz tentava montar uma reação, seus torcedores começaram a gritar “Si, se puede!” (basicamente, “Sim, você pode!”) enquanto sacudiam suas bandeiras vermelhas e amarelas. O árbitro de cadeira Damien Dumusois ocasionalmente lembrava as pessoas de permanecerem em silêncio durante a ação.

No entanto, o lugar também ficou tão silencioso quanto um teatro entre os momentos, o suficiente para que a peça fosse brevemente adiada quando o ar carregado de expectativa foi interrompido pelo choro de uma criança.

Ambos os homens jogaram para a multidão. Quando Alcaraz correu para alcançar um drop shot e depositá-lo sobre a rede para um vencedor, ele se deleitou com a reação estridente apontando seu dedo indicador direito para sua orelha. Quando Djokovic acertou um forehand vencedor cruzado na corrida para fechar um ponto de 10 tacadas para liderar por 3-2 no segundo tiebreak, ele acenou com ambos os braços acima da cabeça para encorajar as pessoas que já estavam de pé e gritando.

O primeiro set sozinho durou mais de 1 hora e meia, cheio de tacadas épicas e games épicos. Um game durou 18 pontos espalhados por mais de uma dúzia de minutos hipnotizantes, incluindo cinco chances de quebra para Alcaraz, antes de Djokovic conseguir segurar a vantagem por 5-4. No tiebreak, Djokovic foi superior no momento decisivo, como ele costuma ser, levando os últimos quatro pontos.

Em 3-all, Alcaraz fez um saque de corpo, mas Djokovic deslizou o suficiente para a esquerda para acertar um forehand cruzado vencedor. Após dois erros de Alcaraz, Djokovic fez um voleio vencedor e se virou para encarar sua família com o punho erguido.

Mais um set e outro tiebreak depois, e Djokovic finalmente conquistou a medalha que queria.

Quando o hino nacional sérvio terminou de soar na quadra Philippe Chatrier, Djokovic pegou o ouro e o levou aos lábios para um beijo.