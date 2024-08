Novas regras de início confundem árbitros e resultam em segurança para os Jaguars

JACKSONVILLE, Flórida — Vai demorar um pouco até que todos na NFL estejam confortáveis ​​e confiantes sobre as novas regras de início de jogo.

Isso inclui os funcionários.

Houve alguma confusão sobre um kickoff durante a vitória do Jacksonville Jaguars por 26-13 sobre o Kansas City Chiefs na noite de sábado. Originalmente considerado um touchback, a decisão foi anulada após uma longa discussão e serviu como um safety para os Jaguars.

O técnico dos Jaguars, Doug Pederson, chamou a situação de um momento de aprendizado para toda a liga e ficou satisfeito que, embora tenha demorado um pouco, a decisão correta foi finalmente tomada.

“Acho que é um bom ponto de treinamento para todos os times realmente treinarem nossos retornadores nessa situação”, disse Pederson. “Definitivamente estará no vídeo do treinador que será lançado esta semana, e é realmente um bom momento de ensino para todos, nós incluídos, para nossos retornadores.

“E é uma ótima maneira de aprender essa regra e aprender o jogo de futebol.”

A situação se desenrolou assim:

O kickoff do chutador dos Jaguars, Cam Little, caiu na end zone e quicou de volta para o campo de jogo. O retornador dos Chiefs, Mecole Hardman, agarrou a bola e a trouxe de volta para a end zone enquanto estava ajoelhado, então os árbitros consideraram um touchback.

No entanto, o coordenador de times especiais dos Jaguars, Heath Farwell, insistiu com Pederson que foi um touchback, assim como o diretor de gerenciamento de jogo Zach Beistline no fone de ouvido da cabine dos treinadores. Então Pederson foi até os árbitros, que já tinham visto a bola na linha de 30 jardas, durante o tempo técnico da televisão para defender seu caso.

“A bola caiu na end zone e agora, pela regra, ainda é uma bola viva”, explicou Pederson após o jogo. “No ano passado, ela teria caído, estaria morta e a bola sairia para o quê, a 25 ou o que quer que tenha sido no ano passado. Agora a bola está viva, então a bola estava na end zone, saiu para cerca da linha de meia jarda. O retornador estava na end zone, mas puxou a bola de volta para a end zone quando se ajoelhou.

“Então, segurança. Essa é a regra.”

Os árbitros, liderados pelo Tra Blake, se reuniram e, após revisar a jogada, decidiram que era uma jogada segura, dando aos Jaguars uma vantagem de 20 a 10, faltando 26 segundos para o fim do primeiro tempo.

“Meu ponto para os oficiais era que vocês tinham que revisar, pelo menos”, disse Pederson. “Dê a nós uma oportunidade de revisar, não a mim, porque eu não podia deixar os oficiais revisarem e eles se juntaram, colaboraram nisso, obviamente foram revisar.”

O técnico dos Chiefs, Andy Reid, que fez o running back Louis Rees-Zammit dar o pontapé inicial mais tarde no jogo, disse que eles trabalharão para garantir que todos entendam a regra.

“Normalmente, quando a bola vai para a end zone, e você a toca ali, é uma bola morta”, ele disse. “Vamos limpar e ver o que eles fazem.”