Novas regras de kickoff da NFL recebem críticas mistas no Hall of Fame Game

CANTON, Ohio — Os dois primeiros retornos de kickoff sob as novas regras da NFL se pareceram muito com os kickoffs do passado durante a vitória do Chicago Bears por 21 a 17, abreviada pelo clima, sobre o Houston Texans no jogo do Hall da Fama de quinta-feira.

O wide receiver do Texans, Steven Sims, recebeu o kickoff inicial 21 jardas antes de ser derrubado na linha de 26 jardas, que fica 1 jarda além de onde os ataques começam seus ataques após um touchback.

Depois que Houston assumiu a liderança por 7 a 0, o kicker do Texans, Ka’imi Fairbairn, enviou um kickoff para o wide receiver do Bears, Tyler Scott, que gerou um retorno idêntico de 21 jardas.

“Você cresceu a vida inteira só pegando, tendo níveis diferentes e coisas dessa natureza, e agora todo mundo está meio que empilhado”, disse Scott. “Se um chute é meio curto, os caras estão bem em cima de você. Você tem que fazer um corte e ir. Acho que há benefícios nisso, porque se um cara erra, então você está bem, mas ao mesmo tempo se você fizer o corte errado, alguém está bem ali.

“Até agora, sinto que isso protege um pouco mais os caras. Os caras não estão ganhando força total descendo o campo, atirando nas pessoas. Mas acho que, na maior parte, vai dar muito certo. Só acho que teremos muitas jogadas explosivas.”

A NFL reformulou suas antigas regras de kickoff nesta offseason na esperança de promover mais retornos. Dos oito kickoffs que aconteceram na quinta-feira, apenas um resultou em um touchback. Isso aconteceu 73% das vezes na temporada passada, o que foi a maior taxa desde 1970.

“Você tem que descobrir, tipo, ‘ei, como vai ser?'”, disse o técnico do Bears, Matt Eberflus. “Então, certamente, tentamos coisas diferentes no time de retorno e maneiras diferentes de atacar no time de cobertura e colocar corpos diferentes em lugares diferentes, então estamos realmente tentando descobrir, e acho que é onde todos os treinadores estão. Estamos apenas tentando descobrir e fazer a melhor coisa que podemos. E isso vai continuar durante toda a temporada. … Você terá que se ajustar. É assim que a NFL é.”

Apesar dos retornos adicionais, a falta de grandes jogadas das unidades de kickoff de cada time foi recebida com algumas críticas. O retorno mais distante foi feito pelo wide receiver novato do Bears, John Jackson, para a linha de 31 jardas.

O ex-especialista em devoluções do Chicago Bears, Devin Hester, que será consagrado no Hall da Fama do Futebol Profissional neste sábado, estava cético em relação às devoluções que ocorreram na quinta-feira à noite.

“Estou assistindo, cara, e estou surpreso que não estamos vendo mais grandes corridas”, disse Hester na transmissão da ESPN. “Sabe, isso é chocante. Mas, ei, é o primeiro jogo. Então, imagino que muitos treinadores vão avaliar este jogo e tentar descobrir o que podem fazer para conseguir mais algumas grandes jogadas. Mas agora, está meio instável agora. Mas quem sabe? O primeiro jogo. Veremos.”

O jogo de quinta-feira foi oficialmente cancelado depois que o mau tempo interrompeu o jogo por mais de 35 minutos no final do terceiro quarto.