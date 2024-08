‘Novo DNA’ do Leverkusen garante vitória tardia na abertura da Bundesliga

Os gols tardios do Bayer Leverkusen não param de aparecer.

O atual campeão da Bundesliga precisou de um gol aos 11 minutos dos acréscimos para vencer o Borussia Monchengladbach por 3 a 2 na sexta-feira, depois de abrir mão de uma vantagem de dois gols no jogo de abertura da temporada da Bundesliga.

O time de Xabi Alonso ficou invicto tanto na liga quanto na Copa da Alemanha na temporada passada, em parte graças a uma série de gols tardios e reviravoltas, e continuou na mesma linha no Borussia-Park. Florian Wirtz viu seu pênalti de última hora ser defendido, mas converteu o rebote para garantir a vitória.

Foi o 12º gol de empate ou de vitória do Bayer Leverkusen nos acréscimos do segundo tempo em todas as competições desde o início da temporada passada, quatro a mais do que qualquer outro time das cinco principais ligas da Europa no mesmo período.

“Talvez esse seja nosso novo DNA, digamos assim. Isso não é uma mancha, para acreditar até o fim, não importa como jogamos, não importa o que aconteceu no jogo”, disse o meio-campista Granit Xhaka à ESPN depois.

“No final, a mentalidade, a qualidade que temos mostra mais uma vez que acreditamos até o fim e estamos felizes por levar os três pontos para casa”, acrescentou.

Alonso também atribuiu o hábito do time de marcar gols no final à mentalidade deles.

“É difícil explicar por que sempre marcamos gols no final”, ele disse em uma entrevista coletiva. “Não podemos treinar isso e eu não posso influenciar. É a mentalidade do time.”

Xhaka deu a liderança aos visitantes com um chute forte de 25 jardas aos 12 minutos e Wirtz fez 2 a 0 aos 38 minutos, depois que o Gladbach não conseguiu limpar suas linhas.

O Leverkusen então acertou a trave duas vezes, enquanto o Gladbach teve um gol anulado após uma revisão de vídeo pouco antes do intervalo.

Mas Nico Elvedi deu início à reação dos anfitriões aos 59 minutos e o novo contratado Tim Kleindienst empatou aos 85.

Como acontece frequentemente com o Leverkusen, ainda houve tempo para uma reviravolta final.

Os visitantes ganharam um pênalti por uma falta na área já no final do tempo regulamentar, e embora o goleiro Jonas Omlin tenha defendido o pênalti de Wirtz, ele não conseguiu evitar que o jogador do ano da Bundesliga da temporada passada marcasse o rebote, levando o Leverkusen a aumentar sua sequência invicta na liga para 35 jogos.

“Tínhamos a sensação de que em 2-2 ainda estávamos no jogo”, disse Xhaka. “O Monchengladbach estava colocando alguns jogadores defensivos para que eles nos dessem mais tempo no meio-campo e depois que tivéssemos os jogadores que têm qualidade para marcar, para finalizar a ação, e nós fizemos isso.”

Alonso, porém, viu espaço para melhorias enquanto o Leverkusen tenta defender seu título nesta temporada.

“Foi um primeiro jogo intenso da Bundesliga para nós”, ele acrescentou. “Muitas coisas aconteceram no segundo tempo, foi cheio de emoção até o fim. Nós fomos bem em muitas fases.

“Mas nem sempre fomos tão compactos hoje, também fomos um pouco passivos em algumas fases. Temos que fazer isso melhor. Temos que ser mais agressivos.”

O jogo foi brevemente interrompido no início do segundo tempo depois que torcedores acenderam vários sinalizadores nas arquibancadas e parte do campo ficou coberta de fumaça.

Informações da Associated Press, Reuters e ESPN Stats & Information contribuíram para esta reportagem.