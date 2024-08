Novo drone chinês confirma a teoria viral da geração Z de que os pássaros não são reais

Reproduzir conteúdo de vídeo





A Geração Z vai adorar isso… A China está exibindo um novo drone militar que se parece com um falcão, acrescentando outra camada a uma popular teoria da conspiração sobre a legitimidade dos pássaros.

O vídeo de um recente exercício militar chinês mostra o Exército de Libertação Popular implantando um drone em forma de falcão… e o UAV bate as asas e voa como um pássaro. É selvagem!

Dê uma olhada nesta filmagem… um caça camuflado do PLA emerge de um corpo d’água com o UAV na mão e começa a bater as asas antes que a pessoa o jogue no ar.

Assim que o drone sai do quadro, o vídeo do PLA corta para um drone de pássaro no céu … mas parece que a cobertura de nuvens é diferente aqui, então não dê muito crédito aos chineses. .em outras palavras, considere isso com cautela.

O salto do vídeo corta novamente… para o drone voando acima do horizonte… em um dia ensolarado. Portanto, existem algumas preocupações de continuidade com as imagens da mídia chinesa.

Em qualquer caso… o ELP chama este pequeno e encantador dispositivo de “Pequeno Falcão” – e foi criado para os seus fuzileiros navais. A China diz que o drone foi construído para vigilância e reconhecimento… além de missões que exigem elementos de furtividade, disfarce e manobrabilidade.

Agora, quanto ao elemento Gen-Z em tudo isso… há todo um Movimento “Os pássaros não são reais” questionando exatamente o que o nome implica.