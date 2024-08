NWSL e NWSLPA chegam a novo acordo de negociação coletiva – fonte

A Liga Nacional de Futebol Feminino e a Associação de Jogadoras da NWSL concordaram com os termos de um novo acordo de negociação coletiva, confirmou uma fonte com conhecimento da situação à ESPN.

O acordo atual foi negociado em 2022 e vai até 2026. Foi o primeiro CBA na história da NWSL e aumentou os salários mínimos, introduziu a agência livre, forneceu moradia e transporte para os jogadores e abordou a saúde e a segurança.

Certos aumentos em relação aos salários mínimos e à liberdade de movimentação dos jogadores devem ser implementados a partir da próxima temporada, disseram duas fontes com conhecimento do acordo.

A notícia do acordo foi divulgada primeiramente pelo Sportico.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A NWSL não quis comentar quando contatada pela ESPN.

O sindicato dos jogadores postou uma mensagem nas redes sociais que dizia: “Qualquer notícia sobre a vida dos jogadores será compartilhada diretamente por eles, em seus termos. Respeite isso. Fique ligado.”

O novo acordo acontece no momento em que a NWSL começou a contratar mais jogadores internacionais no ano passado e anunciou um acordo de direitos de mídia de quatro anos avaliado em US$ 60 milhões por ano.

Os preços das franquias também aumentaram este ano. O San Diego Wave foi vendido por um recorde da NWSL de US$ 120 milhões em março, e no mês passado o Angel City FC se tornou o time esportivo feminino mais valioso do mundo quando foi vendido por US$ 250 milhões.

Mais de 50 jogadores da NWSL estão competindo nas Olimpíadas de Paris.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.