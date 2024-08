NWSL, jogadores concordam com CBA sem recrutamento, licença expandida

A NWSL e a Associação de Jogadores da NWSL anunciaram que concordaram com um novo acordo de negociação coletiva (CBA) que deve durar até a temporada de 2030.

Entre os ganhos obtidos pelos jogadores estão maior liberdade de movimento com agência livre total após o término dos contratos, a eliminação de recrutamento de jogadores, um teto salarial mais alto, um aumento considerável nos salários mínimos e benefícios expandidos de licença parental e assistência à infância.

O novo CBA entrou em vigor em 30 de julho, quando foi aprovado pelos jogadores, mas nem todas as disposições, como os novos tetos salariais, começarão no meio da temporada. Além disso, a agência livre começa em 1º de setembro deste ano, enquanto começará em 1º de julho nas temporadas futuras.

A NWSL abordou o sindicato dos jogadores pela primeira vez sobre um novo CBA em setembro passado, com o término do acordo atual a mais de dois anos de distância.

Fontes disseram à ESPN que o ímpeto para iniciar as negociações mais cedo, além da paz trabalhista de longo prazo, foi o fato de que a liga queria uma data de expiração do CBA que ocorresse após o fim do atual acordo de direitos de transmissão em 2028.

Isso foi alcançado aqui.

A liga também está em uma posição de relativa força econômica, tendo desfrutado de um período de crescimento sem precedentes nos últimos anos e pretende se expandir de 14 para 16 times.

Mais criticamente, as avaliações de franquia aumentaram imensamente, com a venda no mês passado de uma participação controladora no Angel City FC para Willow Bay, Reitor da USC Annenberg School for Communication and Journalism e CEO da Walt Disney Co., Bob Iger, resultando em uma avaliação de US$ 250 milhões. (A Walt Disney Company é a proprietária majoritária da ESPN.)

Por todas essas razões, foi determinado que era o momento de fazer um novo acordo coletivo de trabalho.

“Dada a nossa visão de ser a melhor liga do mundo, determinamos que este era o momento certo para nos alinharmos com os padrões globais e alcançarmos a paz trabalhista de longo prazo”, disse a comissária da NWSL, Jessica Berman. “Este CBA nos dá agência sobre nossos negócios e dá aos jogadores agência sobre suas carreiras.

“Nosso novo acordo revoluciona o jogo, eleva os padrões e inova os negócios.”

A diretora executiva da NWSLPA, Meghann Burke, acrescentou: “Vimos essa negociação voluntária de meio de mandato como uma oportunidade de expandir os direitos e proteções para os quais estabelecemos a base em nosso primeiro CBA em 2022. Este novo acordo alcança isso. Os jogadores traçaram uma linha clara e firme de que agora é a hora de realizar o que alguns disseram que nunca poderia ser feito.”

A motivação da liga de ter um CBA de longo prazo significava dar vários benefícios importantes aos jogadores, incluindo um aumento significativo na liberdade de movimento. Os contratos padrão agora se alinharão com os Regulamentos da FIFA sobre o Status e Transferência de Jogadores (RSTP), incluindo agência livre irrestrita e contratos garantidos.

A Regra de Descoberta da NWSL, o Draft de Entrada da NWSL e os futuros Drafts de Expansão foram todos eliminados, com todas as negociações e transferências agora exigindo o consentimento do jogador.

“O draft é um modelo antiquado que capacita os times a decidir pelos jogadores em vez de os jogadores decidirem por si mesmos”, disse a presidente da NWSLPA, Tori Huster. “Agora, os jogadores podem escolher o ambiente de equipe que se encaixa em suas necessidades e maximiza suas oportunidades. Os times precisarão se esforçar para criar ambientes que atraiam os jogadores.”

O teto salarial da liga permanece em vigor, embora vá aumentar substancialmente. O teto salarial será composto de dois componentes, um teto salarial base e, em seguida, um conjunto adicional de fundos com base na receita de mídia e patrocínio do ano anterior. O teto salarial base será de US$ 3,3 milhões em 2025, um aumento de 20% em relação ao número de US$ 2,75 milhões de 2024. O teto base aumentará para cada ano do CBA, atingindo US$ 5,1 milhões em 2030.

O sindicato espera que a parcela de divisão de receita do teto salarial crie um aumento de pelo menos US$ 200.000 até 2025.

O salário mínimo também aumentará, passando de $ 48.500 em 2025 para $ 82.500 em 2030. O mínimo atual é $ 37.856. Também não há limite agora para o salário máximo de um jogador individual.

Bônus de competição de fim de temporada — incluindo aqueles concedidos aos vencedores do NWSL Shield e Championship, Best 11, Rookie of the Year, Midfielder of the Year, Defender of the Year, Goalkeeper of the Year e a NWSL’s Golden Boot — dobrarão de $ 5.000 para $ 10.000. O prêmio de Most Valuable Player da NWSL quadruplicará de $ 5.000 para $ 20.000.

Os jogadores também receberão licença parental expandida e benefícios de assistência à infância, bem como serviços de saúde mental ampliados e benefícios de licença de saúde mental. Cada equipe da NWSL será obrigada a ter 10 profissionais de saúde na equipe, acima do número anterior de seis.

Em termos de gerenciamento de carga, cada equipe terá permissão para seis voos fretados ao longo da temporada. Voos fretados adicionais são necessários em uma variedade de cenários para garantir que os requisitos de saúde e segurança dos jogadores sejam atendidos. Um dos requisitos é que os jogos no meio da semana devem ser fretados em certas circunstâncias.

“A NWSL priorizou termos para garantir que a liga possa atrair, desenvolver e reter os jogadores mais talentosos do mundo”, disse a diretora esportiva chefe da NWSL, Tatjana Haenni. “O futebol é um jogo global único com raízes em todos os países, e o novo CBA nos permite oferecer o ambiente de treinamento e jogo mais elitista do mundo, dando aos jogadores a capacidade de ter sucesso nas principais competições nacionais e internacionais.”

As negociações do CBA podem ser reabertas se as receitas compartilháveis ​​excederem US$ 300 milhões em 2028 ou 2029. Para esse fim, a NWSLPA terá direitos totais de auditoria dos registros financeiros da NWSL.