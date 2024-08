O atacante do Chelsea, Armando Broja, está pronto para um acordo de empréstimo com o Ipswich – fonte

O atacante do Chelsea, Armando Broja, deve se juntar ao Ipswich Town por empréstimo até o final da temporada, disse uma fonte à ESPN.

O acordo de empréstimo inclui a obrigação de contratar o jogador por uma taxa na faixa de £ 30 milhões (US$ 39,1 milhões) se o Ipswich evitar o rebaixamento da Premier League.

Broja, 22, reforçará as opções de ataque do Ipswich enquanto eles jogam na primeira divisão pela primeira vez em 22 anos. Eles perderam a estreia por 2 a 0 contra o Liverpool, mas podem ter Broja na disputa para a viagem ao Manchester City no fim de semana.

O Chelsea está reduzindo seu elenco de 43 jogadores e Broja deve sair antes do fechamento da janela de transferências.

Com seus exames médicos planejados para os próximos dias, se a mudança for concluída, ele disputará uma vaga no time de Ipswich com nomes como Liam Delap e George Hirst.

Broja veio da academia do Chelsea e fez 38 aparições pelo time principal. Ele teve períodos emprestados longe do clube, incluindo um tempo no Southampton, enquanto passou a segunda metade da temporada passada no Fulham. Ele tem 23 jogos pela Albânia e cinco gols.