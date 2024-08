O atacante do Man United Marcus Rashford apoiado por Erik ten Hag

Erik ten Hag apoiou Marcus Rashford apesar de perder duas chances de ouro na derrota do Manchester United nos pênaltis para o Manchester City, na Community Shield, em Wembley.

Rashford perdeu oportunidades em ambos os lados do intervalo antes de Alejandro Garnacho sair do banco para dar a liderança ao United.

Bernardo Silva empatou no final do jogo e levou o jogo para os pênaltis, e Manuel Akanji balançou a rede com o chute decisivo para dar ao City sua primeira vitória na Community Shield desde 2019.

O resultado poderia ter sido diferente se Rashford, que teve dificuldades para se manter em forma na temporada passada, tivesse aproveitado ao máximo suas chances, mas depois Ten Hag se recusou a culpar o atacante inglês.

“Acho que ele esteve várias vezes em posições muito boas”, disse Ten Hag. “Estou muito satisfeito que ele esteja entrando nessas posições. Continue, continue fazendo esses movimentos e o time fará esses movimentos, ele marcará gols.

“Ele tem experiência suficiente para lidar com isso e, quando marcar um gol, os gols virão.”

Ten Hag também foi questionado sobre os potenciais recém-chegados Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt.

Fontes disseram à ESPN que o United fechou um acordo com o Bayern de Munique pela dupla e chegou a um acordo para enviar Aaron Wan-Bissaka ao West Ham.

Ten Hag, no entanto, se recusou a comentar e disse apenas que “está claro” que seu time está lidando com problemas na defesa por causa de lesões.

“Quando tivermos alguma novidade, nós a anunciaremos”, disse ele. “Até esse ponto, trabalharemos com o elenco que estiver disponível. Está claro que temos problemas e temos que trabalhar. Os jogadores têm que trabalhar para estar disponíveis e a equipe tem que trabalhar, juntos deve ser uma boa colaboração com os jogadores que estão disponíveis.”

Depois de perder para o City na Community Shield, Ten Hag voltará sua atenção para o primeiro jogo da temporada da Premier League contra o Fulham, no Old Trafford, na próxima semana.

“Estamos decepcionados”, disse Ten Hag. “Temos que sentir a dor e todos sentem a dor. Esse é um bom sinal, mas também vejo alguns pontos positivos.

“Tivemos um bom desempenho, poderíamos ter vencido este jogo, estávamos liderando duas vezes no jogo e nos pênaltis, mas perdemos e estamos decepcionados. Mas levamos os pontos positivos.”