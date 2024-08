O ataque dos Steelers tem dificuldades sob Russell Wilson e Justin Fields

PITTSBURGH — Pela segunda semana consecutiva, o ataque da primeira unidade do Pittsburgh Steelers não conseguiu marcar nenhum ponto, já que o time perdeu o jogo de pré-temporada de sábado à noite para o Buffalo Bills por 9 a 3.

Desta vez, porém, Russell Wilson — fazendo sua estreia na pré-temporada — liderou a unidade para uma partida sem gols em cinco séries, enquanto a unidade de Justin Fields conseguiu apenas um field goal em cinco séries.

Wilson, 35, completou 8 de 10 tentativas para 47 jardas em cinco séries. Mas a linha ofensiva titular permitiu três sacks nas três primeiras séries para uma perda de 21 jardas e a unidade conseguiu apenas um primeiro down enquanto teve uma média de apenas 1,6 jardas por jogada.

“Não fizemos um trabalho bom o suficiente para proteger o quarterback”, disse o técnico Mike Tomlin. “Temos que fazer um trabalho melhor na proteção de passe do que fizemos — não apenas em downs de posse, mas em geral. Fui realmente direto com o grupo sobre isso a esse respeito, isso não pode ser um problema para nós.”

Jogando como right tackle, o ex-escolha de primeira rodada Broderick Jones cedeu dois sacks na noite de sábado. Uma semana antes, o right tackle novato Troy Fautanu sofreu uma lesão no joelho no jogo da pré-temporada e não jogou contra os Bills. Jones recusou pedidos de entrevista após o jogo.

Como os Steelers não conseguiram sustentar os avanços com Wilson como quarterback, Tomlin disse que era difícil avaliar o desempenho do veterano.

“É um estudo um tanto incompleto porque você simplesmente não tem a chance de vê-los operar, ou a nós operar, ou a nós estabelecer ritmo e personalidade quando você não está ganhando posses de bola”, disse Tomlin.

O melhor passe de Wilson do dia veio em terceira e 2 durante sua série final quando ele acertou Van Jefferson no meio para um ganho de 11 jardas. Esse avanço, no entanto, parou algumas jogadas depois e o kicker Chris Boswell errou um field goal de 52 jardas.

“Eu estava tentando jogar no ritmo, tentando lançar a bola quando podíamos e também tentando me segurar na terceira descida”, disse Wilson, avaliando seu desempenho no pocket.

Wilson, que machucou a panturrilha na véspera do treinamento, disse que se sentiu “ótimo” durante o jogo.

“Eu me senti forte”, disse Wilson. “Eu não estava pensando em [my calf]. Sempre que você tem uma lesão, às vezes se você está preocupado com isso, você está no fundo da sua mente. Você está pensando sobre isso. Não senti isso de forma alguma na semana passada ou algo assim. E eu me senti muito bem na semana passada e em tudo o mais. E então jogar lá fora hoje à noite só para voltar lá no preto e dourado foi muito legal.”

Antes do jogo de sábado à noite, Tomlin disse ao site dos Steelers que a competição entre Fields e Wilson iria esquentar agora que Wilson está de volta de sua lesão na panturrilha. Quando perguntado após o jogo o que ele precisava fazer para vencer a competição, Wilson expressou confiança em suas habilidades.

“Acho que a melhor coisa que posso fazer, pessoalmente, é apenas manter a consistência em uma abordagem”, disse Wilson. “Tive um pequeno problema na minha panturrilha. Mas a melhor parte é que eu estava lá hoje à noite e jogando. … E eu sei o que posso fazer quando estou cem por cento, estou chegando perto.”

Assim que Wilson saiu após sua quinta série, Fields assumiu e terminou o jogo. Embora Fields tenha liderado a segunda unidade para apenas três pontos antes do intervalo, seu grupo acumulou 160 jardas de ataque e teve uma média de 4,1 jardas por jogada. As pernas de Fields fizeram a diferença, pois o quarterback estendeu as jogadas e ganhou jardas com os pés.

Fields não apenas liderou o time com 92 jardas de passe em 11 de 17 tentativas, mas também liderou os Steelers com 42 jardas corridas em oito corridas — incluindo uma corrida de 20 jardas em um exercício de dois minutos.

“Estou apenas jogando futebol lá fora”, disse Fields. “No final do dia, se eu tiver que correr um pouco mais, então é isso que tenho que fazer. Mas não entro nos jogos dizendo: ‘Ah, vou ter que correr muito mais ou mostrar mais minhas pernas’. Estou apenas reagindo e jogando futebol.”

O passe mais longo dos Steelers na noite aconteceu quando Fields escapou do que parecia ser um sack certeiro, rolando para a esquerda e encontrando o wide receiver Dez Fitzpatrick na lateral para uma conclusão de 19 jardas em um exercício de corrida.

“O céu é o limite com esse cara”, disse Fitzpatrick. “Sempre que a bola está nas mãos dele, você tem uma chance de jogo explosivo. É por isso que nós, recebedores, sempre temos que ficar abertos. Nunca pense que a jogada acabou. Mesmo se você achar que é um sack ou algo assim, ele vai se livrar, usar as pernas, correr 40 jardas ou se livrar. E é exatamente com a jogada comigo, encontrar um recebedor no campo.”