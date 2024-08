O Barcelona deve aprender rápido com a derrota do Monaco – Hansi Flick

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que sua equipe precisa aprender rápido com a derrota de segunda-feira por 3 a 0 para o AS Monaco, enquanto se prepara para começar a nova temporada da LaLiga contra o Valencia, no Mestalla, no sábado.

Lamine Camara, Breel Embolo e Christian Mawissa marcaram no segundo tempo e o Mônaco se tornou o primeiro time a vencer o Barça na partida anual do Troféu Joan Gamper desde a Sampdoria em 2012.

“Agora é o momento certo [to lose]não quando a temporada começar”, disse Flick ao Barça One. “Temos que aprender com esta partida, analisar tudo, mostrar aos jogadores e melhorar no sábado contra o Valencia.”

A pré-temporada do Barça foi prejudicada por torneios internacionais e lesões, com os vencedores do Campeonato Europeu Lamine Yamal e Ferran Torres saindo do banco contra o Monaco para fazer suas primeiras aparições na pré-temporada.

Os vencedores de medalhas de ouro olímpicas Eric García, Pau Cubarsí e Fermín López ainda não foram escalados, enquanto Ronald Araújo, Gavi, Pedri e Frenkie de Jong estão todos lesionados antes da partida de abertura do fim de semana contra o Valencia.

Apesar disso, o Barça teve chances de abrir o placar contra o time da Ligue 1, com Pau Victor, que marcou dois gols na vitória contra o Real Madrid na semana passada, sendo o culpado por desperdiçar a melhor oportunidade.

“Poderíamos ter feito 1-0 e talvez seja diferente”, acrescentou Flick. “Quando você é um time como o Barça, você tem que marcar esse gol. É muito importante marcar na hora certa.

“Não jogamos com nossa velocidade normal ou combinações normais. Perdemos muitas bolas. O Monaco foi ficando cada vez melhor no primeiro tempo, então queríamos mudar alguma coisa no segundo tempo. E então foi um erro individual, eles marcaram 1-0.

“Mas no final, é pré-temporada. Sei que o time pode jogar muito melhor do que hoje. Temos mais cinco dias agora e vamos prepará-los bem para a próxima partida contra o Valencia.”

Hansi Flick espera que o Barcelona se recupere rapidamente da derrota para o Mônaco. Joan Gosa/Xinhua via Getty Images

Sergi Roberto não estará envolvido contra o Valencia após ter sido confirmado esta semana que ele deixará o clube após o término de seu contrato em junho.

Na terça-feira, o elenco do Barça compareceu ao evento de despedida do ex-capitão do clube, com o ex-técnico Xavi Hernández, Gerard Piqué e Carles Puyol também entre os presentes na plateia.

“Nos últimos anos, vi lendas e companheiros de equipe irem embora e hoje é a minha vez”, disse Roberto, que às vezes lutava para conter as lágrimas.

“Aos 14 anos, realizei um sonho ao vestir a camisa do Barça pela primeira vez e desde então tenho aproveitado cada dia como se fosse o último.

“Quem me diria que eu jogaria 373 vezes pelo clube da minha vida? E que eu me tornaria o capitão do clube, seguindo [Lionel] Messi, [Sergio] Busquets, Xavi e Cia.?

“Gostaria de ter me despedido dos fãs em campo, mas quero que eles saibam que sou eternamente grato pelo apoio deles e que sempre os levarei no meu coração.

“E desejo aos meus companheiros de equipe o melhor no futuro — vocês têm outro torcedor aqui comemorando cada vitória.”

Roberto treinou nas instalações do Barça neste verão e houve negociações para um novo acordo, mas sua associação de 18 anos com o clube chegou ao fim.

Fontes disseram à ESPN que há interesse de clubes da Espanha, Itália, Holanda e Inglaterra em contratar o meio-campista, que marcou o sexto gol na famosa vitória de virada por 6 a 1 contra o Paris Saint-Germain em 2017.