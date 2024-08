O cachorro de Shohei Ohtani, Decoy, executa o primeiro arremesso perfeito antes do jogo dos Dodgers

Shohei Ohtani e sua esposa não são os únicos atletas da família… porque o adorável cachorro do astro dos Dodgers, Decoy, roubou a cena com um “primeiro arremesso” perfeito no jogo de quarta-feira!!

O amigo de quatro patas do rebatedor japonês foi a estrela da noite quando LA recebeu o Baltimore Orioles – ele não apenas participou das festividades pré-jogo… mas o time distribuiu 40.000 bobbleheads com Ohtani segurando Decoy.

Antes do primeiro turno, Ohtani e Decoy – usando uma camisa No. Camisa 17 – saiu para o campo para fazer o lançamento cerimonial… com Shohei colocando-o no monte e colocando uma bola de beisebol ao lado dele antes de assumir sua posição atrás do home plate.