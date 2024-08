O caminho de 12 anos de Lashinda Demus para receber seu ouro nas Olimpíadas de 2012

PARIS — Lashinda Demus sempre soube que era uma medalhista de ouro olímpica. Quando ganhou uma prata nas Olimpíadas de Londres de 2012 nos 400 metros com barreiras, ela teve dificuldade em aceitar a derrota. Demus entrou como favorita. Ela perdeu por 0,07 segundos, derrotada por Natalya Antyukh, da Rússia.

Ela supõe que terminar em segundo custou à Demus milhões de dólares em patrocínios.

“Quando voltei para casa, as pessoas me apoiaram muito”, disse Demus. “Mas os patrocinadores nunca realmente me deram continuidade depois disso.”

Para Demus, nunca foi sobre dinheiro. Era sobre convicção. Ela acreditava que era a melhor, então ela lutou para aceitar o segundo lugar. Ela guardava sua medalha de prata em uma gaveta. A mãe de quatro meninos às vezes encontrava um de seus filhos brincando com ela, como se fosse um brinquedo.

“Eu não conseguia me forçar a ter orgulho de algo que nunca foi um objetivo meu”, disse Demus. “Fiquei muito chateado quando cruzei a linha. Eu sabia que havia uma chance de nunca mais entrar em outro time depois disso, e não entrei. Eu tinha orgulho da minha carreira como um todo porque realizei quase tudo que me propus a fazer. Mas nunca houve um momento em que eu tenha me orgulhado daquele momento.”

Acontece que Demus realmente havia alcançado seu objetivo. Só levou mais 12 anos para conseguir seu ouro.

Demus foi uma das 10 atletas de três edições dos Jogos Olímpicos de Verão a participar de uma cerimônia de distribuição de medalhas aqui em Paris, depois que foi determinado que alguns de seus competidores tinham se dopado. Antyukh, que perdeu seu ouro quando não apelou de uma decisão da Athletics Integrity Unit (AIU) desqualificando seus resultados de julho de 2012 a junho de 2013, foi destituída de seu ouro, que então foi para Demus.

“Esses atletas competiram de forma justa ao longo de suas carreiras no verdadeiro espírito dos Jogos Olímpicos”, disse Emma Terho, membro do COI, após a cerimônia. “Estou feliz que pudemos celebrá-los em um local condizente com suas conquistas, e que eles tenham aproveitado uma experiência especial com suas famílias aqui em Paris.”

Mas para Demus, era outra luta só para chegar a Paris. Começou em 2017, quando o documentário “Icarus” foi lançado, revelando um amplo esquema de doping na Rússia, dirigido pelo ministério do esporte do país.

Demus assistiu “Ícaro”, mas não queria que sua mente pensasse nisso.

“Eu estava neutro, porque estava muito distante da situação”, disse Demus. “Não vou presumir que todos os atletas do país da Rússia se doparam.”

Então, a verdade foi revelada. Demus, agora com 41 anos, seguiu em frente com sua vida. Ela conseguiu um emprego como pesquisadora clínica para uma empresa de assistência médica na Califórnia. Com o tempo, ela restabeleceu um relacionamento com seu esporte, concordando em treinar o time de atletismo do ensino médio em Culver City.

Quando soube de Antyukh, ela analisou a situação clinicamente.

“Não acho que ela seja a primeira e nem será a última”, disse Demus. “Você literalmente não pode sentir nada sobre ninguém que não vá mudar nada. Eu simplesmente não sinto nada. Gostaria que não tivesse acontecido dessa forma, mas aconteceu. Então, estou feliz que a justiça foi feita e que as pessoas ainda querem que a integridade do esporte permaneça intacta. É isso. É tudo o que sinto.”

Enquanto Demus se sentia neutra sobre Antyukh, sua própria convicção em si mesma só se fortaleceu. Ela sabia que merecia algo melhor do que o destino que recebeu.

“Você tem que esperar certas coisas para poder trabalhar em direção a elas”, ela disse. “Porque se eu não esperasse ser a melhor e vencer o tempo todo, não teria como eu acordar todas as manhãs e trabalhar tão duro quanto eu fiz. Para que eu seja assim, e vá atrás disso assim, eu tenho que esperar vencer e ser a melhor.”

Sua mentalidade se adaptou ao longo do tempo, especialmente porque ela trabalha com alunos do ensino médio.

“Como sou treinadora, estou sempre dizendo a eles que ninguém é perfeito. Acho que eu era uma dessas pessoas que buscam a perfeição. E isso pode ser prejudicial à sua saúde mental”, disse Demus. “Sou uma garota de força de vontade, e acho que essa é uma das razões pelas quais eu era realmente boa e raramente perdia corridas. Mas quando você não atinge essas metas, como você se recupera disso? É difícil. Mas acho que as pessoas devem saber que é preciso ter a mentalidade de não aceitar um não como resposta.”

Quando a decisão de Antyukh foi divulgada, Demus sabia que merecia uma cerimônia de medalhas adequada — reconhecimento pelo trabalho que ela fez. Mas isso cabia ao COI organizar.

“Vamos apenas dizer que eles não me ligaram primeiro. Eu liguei para eles”, disse Demus. “Não dei a eles a chance de me ligar. Liguei para eles com um advogado para mostrar que estou falando muito sério sobre o que estou dizendo. Respeitosamente, me escutem.”

De acordo com Demus, o COI inicialmente ofereceu que ela comparecesse a um campeonato nacional ou mundial para uma cerimônia improvisada. Ela queria algo no cenário internacional. Ao longo dos anos, Demus manteve contato com Zuzana Hejnova (República Tcheca), que terminou em terceiro, e Kaliese Spencer (Jamaica), que terminou em quarto nos 400 metros com barreiras em Londres. “Competimos uma contra a outra por anos, e há um respeito mútuo”, disse Demus. “Nós seguimos uma à outra nas redes sociais. A cada lua azul, mandamos uma mensagem uma para a outra. Como quando alguém tem um filho, ou um momento da vida.”

Demus sabia que eles ganhavam mais também, então todos os três lutaram por algo maior. Eventualmente foi determinado que eles poderiam ter uma cerimônia apropriada em Paris.

Zuzana Hejnova, à esquerda, Lashinda Demus, ao centro, e Kaliese Spencer com suas medalhas após a cerimônia de realocação de medalhas. Foto AP/Michel Euler

Demus criou uma página no GoFundMe que arrecadou US$ 21.000 para aliviar os custos de viagem para que toda a sua equipe — sua mãe, seu pai, quatro filhos, uma sobrinha e dois primos — pudessem ir também.

Na sexta-feira, todos os três atletas com barreiras foram reconhecidos em uma cerimônia no meio do Champions Park, aos pés do Trocadero, na sombra da Torre Eiffel. Milhares de fãs lotaram as arquibancadas.

“Ver a multidão tão animada quanto eles estavam, eu não esperava isso.” Demus disse. “E então para todos nós três estarmos lá e nos reunindo, foi mais como uma medalha de equipe do que algo individual.”

Mas para Demus, o que mais pesou foi ver seus meninos pendurados na cerca, acenando bandeiras. Seus gêmeos mais velhos agora têm 17 anos, totalmente capazes de apreciar tudo o que sua mãe conquistou.

“Eu vi, produziu uma fome que eles querem para si mesmos e eles querem uma parte dessa ação”, disse Demus. “E eu sabia que isso faria isso por eles. E é por isso que foi tão importante para mim trazê-los, para ver o mundo, para abrir sua mente, para ver coisas diferentes, para conhecer pessoas diferentes, para ver como as coisas funcionam fora de sua pequena cidade-bolha. Para ver como é a grandeza.”