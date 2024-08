O caminho de volta de Shohei Ohtani ao arremesso impressionou os Dodgers

LOS ANGELES — Uma multidão de operadores de câmera, fotógrafos e repórteres se reuniram perto da linha do campo esquerdo do Dodger Stadium na segunda-feira, enquanto Shohei Ohtani jogava o que parecia ser um jogo intenso de captura. Seus lançamentos vinham de uma posição parada, uma postura de pernas abertas, um crow-hop e um leg-kick, 71 no total. Thomas Albert, o principal preparador físico do Los Angeles Dodgers, rastreou todos eles com um radar de bolso.

À medida que progredia em sua reabilitação como arremessador, Ohtani começou a tentar adivinhar a velocidade precisa de seus arremessos.

“Ele geralmente chega bem perto”, disse Albert, “se não acerta na mosca”.

É fácil esquecer, enquanto ele navega pelo que pode ser considerado a melhor temporada de todos os tempos por um rebatedor designado, que há uma outra metade inteira de Ohtani ainda esperando para ser desbloqueada. Os lembretes vêm sutilmente, mas continuamente, a cada dois dias nos últimos quatro meses, quando ele tira uma folga de seu trabalho atual para se preparar para o futuro.

Ohtani está tentando não apenas retornar como um jogador bidirecional, mas fazê-lo após uma segunda grande cirurgia no cotovelo, uma circunstância que poucos arremessadores superam. Antes que isso aconteça, ele pode ganhar um MVP.

“Ele é um de um”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Um unicórnio.”

Um processo que começou com lançamentos suaves de não mais de 30 pés de distância no final de março viu Ohtani progredir para lançamentos de 150 pés a 85% de intensidade. Seu programa logo crescerá de três dias por semana para quatro, depois cinco. No início de setembro, Ohtani pode começar a lançar de um monte novamente. Antes dos playoffs, a esperança é que ele possa enfrentar brevemente os rebatedores em alguma capacidade, seja por meio de prática de rebatidas ao vivo ou em um jogo simulado de um a dois innings, antes de encerrá-lo e reiniciá-lo na offseason.

Restam apenas sete semanas e meia para a temporada regular de 2024, e Ohtani está a caminho de se tornar o primeiro DH em tempo integral a ganhar um MVP. A sexta temporada 40-40 na história do beisebol parece provável. A Tríplice Coroa parece possível. Ohtani está empatado na liderança da Liga Nacional em média de rebatidas (.302), lidera em home runs (34) e ocupa o segundo lugar em RBIs (81, apenas cinco atrás de Marcell Ozuna). Ele também é o primeiro em OPS (1.008), o terceiro em bases roubadas (32) e o primeiro em vitórias FanGraphs acima da substituição (5.7). De certa forma, ele também é vítima de seu próprio sucesso.

As façanhas ofensivas de Ohtani levaram muitos a se perguntarem se suas aspirações bidirecionais ainda valem a pena — se ele deveria se concentrar apenas em rebatidas, talvez reaprender o campo externo ao longo do caminho e abandonar completamente o arremesso. Ele já provou que pode fazer isso — por que arriscar mais lesões? Por que considerar a possibilidade de se limitar a uma habilidade que, por si só, já o torna excepcional?

É uma ideia que os dirigentes dos Dodgers desprezam.

“Sua habilidade de fazer as duas coisas traz valor exponencial”, argumentou o gerente geral Brandon Gomes. “Então, digamos que o lado ofensivo dá um pequeno passo para trás — isso ainda é tão valioso, que ele pode fazer as duas coisas. Ah, e a propósito, se seu ataque der um passo para trás, ainda é um ataque de calibre MVP. Sim, ele teve uma temporada incrível. Mas a habilidade de fazer as duas coisas ainda é completamente subestimada.”

Ohtani acumulou 26,1 fWAR durante o período de três anos de 2021 a 2023, no qual ele arremessou e rebateu simultaneamente, gerando quase cinco vitórias a mais do que o jogador mais próximo, Aaron Judge — o único que o impediu de ganhar três MVPs consecutivos. Ele cortou .277/.379/.585 com 124 home runs e 57 bases roubadas em 447 jogos, mas também postou um ERA de 2,84 e eliminou 542 rebatedores em 428⅓ innings.

Roberts destacou essa combinação, destacada pelo fato de Ohtani ter liderado as principais ligas com um OPS de 1,066 em uma função bidirecional no ano passado, como prova de que sua busca vale a pena.

“O ponto principal é que é isso que ele quer fazer”, disse Roberts. “Se é isso que ele acredita que pode fazer em um nível de elite, e ele torna nosso time melhor, não vejo desvantagens.”

A lista de jogadores que passaram por vários reparos de seus ligamentos colaterais ulnares é longa e cresce rapidamente. Um banco de dados organizado pelo analista de beisebol Jon Roegele, que catalogou todos os reparos de UCL que remontam a quase 50 anos, lista 157 jogadores que passaram por cirurgia de Tommy John em várias ocasiões. (Não incluído está Ohtani, cuja segunda cirurgia de cotovelo — em 19 de setembro, quase cinco anos depois de ter passado pela cirurgia tradicional de Tommy John — foi amplamente considerada um procedimento de suporte interno.)

Há histórias de sucesso — Nathan Eovaldi e Jameson Taillon entre eles — e muitos outros cujas carreiras nunca se recuperaram totalmente. Mas um cenário médico em rápida evolução está vendo melhores taxas de sucesso com procedimentos híbridos, que se tornaram cada vez mais populares. Ohtani faz parte da safra mais recente — ao lado de nomes como Jacob deGrom, Shane McClanahan e o colega Dodger Walker Buehler — que podem ajudar a moldar a taxa de sucesso de múltiplos reparos de UCL.

Sua ruptura mais recente ocorreu na extremidade inferior do UCL, mais perto do antebraço, de acordo com seu agente, Nez Balelo. O Dr. Keith Meister, um renomado cirurgião ortopédico que não revisou os exames médicos de Ohtani, disse que rupturas recorrentes ocorrem com muito menos frequência no lado inferior do ligamento, mas são geralmente “mais favoráveis ​​para reparo ou revisão”, talvez por causa da estrutura do UCL e do aumento do suprimento sanguíneo na área.

Pode ser por isso que Ohtani conseguiu voltar a rebater no Dia de Abertura, apenas seis meses após a cirurgia. E é em parte por isso que os Dodgers, que assinaram com Ohtani um contrato recorde de 10 anos e US$ 700 milhões em dezembro, estão esperançosos sobre seu futuro bidirecional.

“Se ele voltar a ser 90% da versão que era antes”, disse o treinador de arremessadores dos Dodgers, Mark Prior, “será apenas uma vitória para nós”.

Prior ainda não se envolveu totalmente na reabilitação de Ohtani, mas a equipe de treinamento, os treinadores de arremessos e a equipe médica dos Dodgers começaram recentemente a mapear um cronograma potencial. Ohtani está jogando todos os dias, o que limita a quantidade de reabilitação que ele pode fazer. Como ele não começará a arremessar de um monte com intensidade total até o final da temporada, também é difícil determinar quanto tempo de folga ele deve ter antes de começar sua preparação para a offseason. Uma janela apertada — motivada por uma potencial corrida profunda nos playoffs para terminar 2024 e, com os Dodgers abrindo no Japão em 18 de março, um início antecipado para 2025 — complica ainda mais as coisas.

“Mesmo que os caras tenham passado por uma reabilitação inteira, você quer que eles tenham uma offseason inteira para meio que receber esse golpe e construir a partir daí”, disse Prior. “Mas essa vai ser uma questão que temos que resolver. Como é isso? Você chega a um certo ponto, o desliga, tenta descansar um pouco, mas então temos que acelerá-lo de volta? Você tenta levar isso adiante com algum tipo de esforço mínimo? Essas são as incógnitas que temos com alguém na situação dele.”

Uma certeza, os Dodgers sempre disseram: Ohtani não lançará para eles nos playoffs.

“Quando temos um cara por 10 anos, eu simplesmente não vejo vantagem”, disse Roberts na terça-feira. “O risco-recompensa não faz sentido.”

Ohtani já é uma estrela bidirecional há mais tempo que Babe Ruth, que tentou há mais de 100 anos e mal durou duas temporadas. As chances de ele continuar como rebatedor e arremessador pelo que resta de sua carreira parecem extremamente baixas, em grande parte porque seu único precedente não se aplica mais.

Quanto mais os Dodgers veem Ohtani, mais firmemente eles parecem acreditar que ele pode fazer o impossível — não apenas por causa de seu talento, mas pela forma como ele o aprimora.

Quando Ohtani treinou no complexo de treinamento de primavera dos Dodgers em Glendale, Arizona, no início de fevereiro, ele tratou cada exercício com intensidade de jogo. Cada swing de treino de rebatidas foi metódico e calculado, até mesmo seus padrões de respiração entre eles. Em um ponto, ele notou que as caixas do batedor pintadas com spray no tapete não correspondiam às dimensões do Dodger Stadium, então ele pediu que fossem trocadas. Se o tee de rebatidas estava meia polegada muito baixo, ou a tela “L” estava um pé muito perto, ele notou isso também. Eles aprenderam rapidamente que sua atenção aos detalhes era diferente de qualquer outra.

Gomes disse: “Tudo o que ele faz tem um foco totalmente diferente.”

Ohtani atacou sua reabilitação como arremessador com a mesma intensidade, não importa quão servil seja a tarefa. Cada passo tem um propósito. Cada movimento é meticuloso. Cada arremesso importa.

“É isso que o torna ótimo”, disse Albert. “Shohei é, se não um dos melhores, o melhor que já fez isso. Ele voltar com sucesso, possivelmente melhor do que era antes, não é absurdo.”