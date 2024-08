O campeão olímpico David Taylor explica sua decisão de se aposentar das competições após perder os Jogos de 2024

David Taylor passou grande parte dos últimos 12 anos se preparando para as Olimpíadas e finalmente realizou seu sonho de ganhar uma medalha de ouro quando arrasou na competição durante os Jogos de 2020 em Tóquio.

À medida que as Olimpíadas de 2024 se aproximavam, Taylor era mais uma vez o grande favorito para representar os Estados Unidos na luta livre, com projetos de capturar uma segunda medalha de ouro consecutiva. No entanto, essa busca terminou quando Taylor sofreu uma reviravolta impressionante para o colega da Penn State Aaron Brooks em lutas consecutivas durante as eliminatórias olímpicas dos EUA em abril.

Antes das seletivas olímpicas, Taylor demonstrou interesse em potencialmente seguir um futuro no MMA após o fim de sua carreira de wrestling. Mas, em vez de lutar ou mesmo lutar wrestling por mais tempo, Taylor aceitou recentemente o cargo de treinador principal na Oklahoma State para substituir o lendário lutador americano John Smith, que se aposentou após 33 anos no cargo.

Para Taylor, que tinha toda a intenção de ganhar outra medalha de ouro e então contemplar um futuro que possivelmente envolveria lutas, foi somente após autorreflexão após as eliminatórias olímpicas dos EUA que ele percebeu que era hora de sua carreira atlética chegar ao fim.

“Eu sempre disse que competiria enquanto tivesse fogo”, disse Taylor ao MMA Fighting. “Este ano, esse fogo começou a simplesmente desaparecer. Eu conquistei tudo o que queria conquistar na minha carreira. Você começa e quer ser um bom lutador, então você define suas metas — e eu tinha a meta mais alta de ser um medalhista de ouro olímpico. Ser um campeão nacional, ser um campeão mundial, ser um medalhista de ouro olímpico, é difícil continuar a recriar esse fogo a cada ano.

“Eu tinha 33 anos. Eu tinha conquistado tudo que queria conquistar. Eu tenho uma família jovem, então este ano foi um desafio para encontrar esse fogo todos os dias.”

Esse fato o atingiu como um martelo quando ele chegou às eliminatórias olímpicas dos EUA, que aconteceram em seu quintal no State College, na Pensilvânia, onde ele foi bicampeão da NCAA na Penn State.

Como campeão olímpico de 2020, Taylor só precisou competir nas finais, mas foi só quando pisou no tatame para enfrentar Brooks que ele percebeu que algo parecia diferente.

“Quando competi nas eliminatórias olímpicas, simplesmente não competi com o fogo que sempre tive”, disse Taylor. “Então acho que fiquei triste e frustrado por perder, obviamente, porque isso não é algo que estou acostumado a fazer, mas também entendo, talvez este seja o fim para mim de um ponto de vista competitivo.”

Algumas semanas após o término das eliminatórias olímpicas, Taylor recebeu uma ligação informando que a Oklahoma State estava interessada em contratá-lo como treinador principal do programa.

Como o treinamento exige muito tempo e dedicação, especialmente um tão famoso quanto o Oklahoma State, Taylor sabia que precisava fazer uma escolha: continuar competindo ou deixar seus sapatos de luta livre no meio do tatame e encerrar a carreira.

“Acho que muitas coisas na vida são baseadas no tempo, e eu estava naquela encruzilhada de descobrir o que eu ia fazer”, disse Taylor. “Eu não diria o que vem a seguir, porque eu sempre tive um plano muito bom. Eu sabia o que viria a seguir. Minha vida em State College, minha esposa e eu, nós lançamos alguns negócios, um clube de luta livre de sucesso, muito sustento e muito do que eu estava fazendo girava em torno de realmente lutar e competir. Lutar e competir é o que eu fazia e eu amava fazer isso, mas eu tinha muitas outras entidades que eu fazia para sustentar minha família. Então não era como se eu estivesse numa encruzilhada do tipo, ‘O que eu vou fazer?’ Era apenas fazer uma escolha.

“Quando esse trabalho ficou disponível, em vez de fazer três ou quatro coisas diferentes, esta é uma ótima oportunidade de fazer uma coisa. E é um trabalho que requer muito tempo e energia, mas acho que fui colocado nesta Terra para treinar e orientar pessoas, e usar minha carreira como um exemplo e a maneira de pensar e competir, e a oportunidade de fazer isso agora no mais alto nível com os melhores atletas. Acho que encerrar minha carreira, ainda é um pouco estranho pensar em não competir mais, mas tenho um ressurgimento de energia e entusiasmo quando entro na sala que não tinha alguns meses atrás, quando estava competindo.”

Após receber a oferta de emprego, Taylor entrou em contato com seu treinador Cael Sanderson — um medalhista de ouro olímpico que se tornou o treinador de maior sucesso na luta livre universitária — e disse que estava se aposentando das competições para assumir o comando da Oklahoma State.

Não demorou muito depois dessa conversa para que Taylor começasse a bola rolando em seu novo trabalho. Depois de realocar sua família, ele imediatamente começou a trabalhar para levar os Cowboys às mesmas alturas que ele alcançou várias vezes durante sua própria carreira.

Embora ele não esteja mais deixando seu próprio sangue, suor e lágrimas nos tatames como lutador, Taylor promete que o fogo competitivo está mais forte do que nunca agora que ele tem um novo propósito na vida.

“Eu nunca fiz nada na minha vida para tentar ficar em segundo lugar ou apenas para competir”, disse Taylor. “Eu fiz isso para tentar competir no mais alto nível. Como treinador, não há competição para o melhor treinador. A competição é como servir melhor seus atletas e como ajudar seus atletas a terem o melhor desempenho e ajudar os atletas a se tornarem os melhores no que estão tentando fazer. Então você está competindo de forma diferente.

“Tendo paz na minha carreira, não tenho intenção de ter que viver indiretamente por meio de um atleta ou de qualquer outra pessoa. Tenho paz. Fiz todas essas coisas e agora isso os está ajudando.”