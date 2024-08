O campeão olímpico David Taylor não acredita que lutadores russos banidos manchem as vitórias nos Jogos de 2024

A luta livre já está em andamento nas Olimpíadas de 2024, mas vários medalhistas de ouro dos Jogos de 2020 não estão autorizados a competir após serem considerados inelegíveis pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Rússia e Bielorrússia foram proibidas de competir nas Olimpíadas após a invasão russa na Ucrânia em 2022. Alguns atletas ganharam o status de Atletas Neutros Individuais, o que lhes permitiu competir nas Olimpíadas de 2024, mas muitos dos principais nomes da Rússia não estão em Paris.

Entre os banidos este ano estão os medalhistas de ouro do estilo livre de 2020 Abdulrashid Sadulaev (97 kg), Zaurbek Sidakov (74 kg) e Zavur Uguev (57 kg), bem como o medalhista de ouro greco-romano Musa Evloev (97 kg), que é o irmão mais velho do desafiante peso-pena do UFC Movsar Evloev. Embora os excluídos definitivamente tenham impacto no campo olímpico geral para 2024, o medalhista de ouro de 2020 David Taylor não acredita que sua ausência de alguma forma manche as vitórias em qualquer uma dessas divisões para os lutadores que disputam campeonatos em Paris.

“É uma pena que esses caras não tenham a chance de lutar”, disse Taylor ao MMA Fighting. “Para Kyle Snyder não ter a chance de lutar com Sadulaev novamente. Para Kyle Dake não ter a chance de lutar com Sidakov novamente. Acho que isso é difícil, mas isso é apenas atletismo. Você pode se machucar. Você pode torcer o tornozelo, seja lá o que for.”

Snyder e Sadulaev se envolveram em uma rivalidade épica que remonta a vários anos após o americano derrotar “The Russian Tank” para ganhar um Campeonato Mundial em 2017. Sadulaev se vingou em 2018 e novamente nas Olimpíadas de 2020, derrotando Snyder na disputa pela medalha de ouro por um placar de 6 a 3.

Por mais decepcionante que seja o fato de Snyder e Sadulaev não se enfrentarem nas Olimpíadas — ou talvez nunca mais neste palco, apenas com base no tempo e na idade dos atletas — isso não significa que a competição perca um degrau.

Um exemplo perfeito é Akhmed Tazhudinov, um fenômeno de 21 anos nascido no Daguestão que cresceu no mesmo clube que Sadulaev, mas acabou tendo que sair de casa e representar um país diferente se quisesse se tornar um campeão olímpico.

No Campeonato Mundial de 2023, Tazhudinov chocou o campo ao marcar uma queda técnica em Snyder com uma pontuação de 11-0, derrotando um Sadulaev lesionado por 9-2, e então reivindicando o ouro com um pin na partida final. Tazhudinov é, sem dúvida, o favorito para vencer sua divisão novamente nas Olimpíadas de 2024, e enquanto sua regata diz que ele está representando o Bahrein, ninguém está desiludido o suficiente para esquecer que ele veio da Rússia.

“Boa parte da profundidade da Rússia foi transferida para outros países”, disse Taylor. “Então não é como se você estivesse lutando contra apenas um russo. Antigamente era a União Soviética, você lutava contra um russo, isso compunha todos os países russos. Desde então, esses caras, eles podem viver no Daguestão como Tazhudinov ou onde quer que seja, eles podem viver ou treinar lá, mas eles representam todos esses outros países. Eles fizeram isso realmente durante toda a minha carreira competitiva.

“Então, este ano, mais do que nunca, aqueles que estavam em segundo ou terceiro ou tinham muita profundidade na Rússia, saíram e estão lutando pelo Bahrein ou Azerbaijão ou Uzbequistão, estão lutando pela França, Itália, Grécia. Eles estão indo e estão encontrando outros lugares onde querem lutar. Muitas dessas chaves são feitas de seis ou oito russos de qualquer maneira. Então, talvez um não esteja lá, mas você ainda está lutando com muitos outros bons.”

Taylor comentou que houve uma divisão recentemente que apresentou um campo com mais russos do que todos os outros países juntos.

“Acho que com 74 kg, em um momento havia tipo 10 russos naquela categoria de peso”, Taylor revelou. “Dezesseis caras, 10 russos.”

Como os atletas russos agora estão competindo por outros países, Taylor diz que o nível de competição nos Jogos de 2024 não é muito diferente, e é por isso que ele não está preocupado com os poucos atletas que acabaram ficando de fora de Paris.

“Acho que a ilusão é: ‘Cara, a Rússia [is out]não é tão difícil’”, disse Taylor. “Esta será a Olimpíada mais difícil que já existiu por causa disso. Porque você está lutando contra esses caras que foram transferidos.”

Com ou sem Sidakov em 74kg, o americano Kyle Dake era um dos favoritos para desafiar o ouro, e o mesmo vale para Snyder em 97kg. A maior diferença para Snyder é que seu caminho para reivindicar uma terceira medalha olímpica após ganhar ouro em 2016 e prata em 2020 pode colocá-lo em rota de colisão com Tazhudinov novamente.

Snyder pode ter sido ignorado da última vez, mas Taylor acredita que isso foi tanto um erro mental do seu compatriota quanto a sequência de eventos que permitiu a Tazhudinov obter uma grande vantagem que efetivamente lhe deu a vitória na partida.

“Acho que quando você olha para o ano passado, acho que Kyle estava pensando em Sadulaev”, disse Taylor. “Ninguém estava realmente pensando em Tazhudinov na época. Ele era um garoto, ele teve alguns resultados, mas eles não eram aqueles que você vai parar e realmente pensar sobre a maneira como ele estava competindo. Obviamente, a maneira como ele lutou no Campeonato Mundial no ano passado e desde então, ele está em alta. Ele é bom porque pode pontuar de muitas maneiras. Ele é ofensivamente talentoso, mas defensivamente, ele também tem seus envoltórios de peito e suas escaladas e seus berços. Ele é um grande lutador.

“Eu acho que Kyle definitivamente tem uma grande vantagem de força quando ele lutou com Tazhudinov. Eu acho que ele só precisa estar muito atento em suas finalizações. Eu acho que foi isso que realmente aconteceu ano passado. Houve duas trocas, dois envoltórios de peito que Tazhudinov conseguiu que eu acho que ambos foram quatro pontos, e balanços de quatro pontos na luta livre são bem significativos, especialmente em envoltórios de peito. Para Kyle, é só ter paciência em suas finalizações. Ele vai chegar nas pernas. Ele vai chegar lá.”

Taylor chamou Snyder de companheiro de equipe nos últimos anos, já que ambos treinavam no Nittany Lion Wrestling Club em State College, Pensilvânia, e ele espera outra performance excepcional do ex-aluno da Ohio State.

Nada é fácil nas Olimpíadas, mas Taylor acredita na capacidade de Snyder de superar uma derrota ruim e se recuperar melhor para uma vitória ainda maior.

“Este ano, Kyle tem estado extremamente focado”, disse Taylor. “Obviamente ele está com fome e quer competir bem, e Kyle tem esse espírito de luta que eu nunca vi antes em outras pessoas. Ele está tão focado. Este significa muito para ele. Estou animado para vê-lo competir.”