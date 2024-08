‘O cara do cavalo com alças’ Stephen Nedoroscik se juntará ao ‘Dancing With the Stars’

NOVA YORK — Recém-saído das Olimpíadas, o astro e medalhista americano Stephen Nedoroscik — mais conhecido na internet como “Pommel Horse Guy” — competirá na próxima temporada do “Dancing With the Stars”.

O elenco foi anunciado no episódio de quinta-feira do “Good Morning America” ​​da ABC. Nedoroscik é o primeiro concorrente celebridade nomeado para a temporada, que estreia em 17 de setembro na ABC e Disney+. Ele também é o primeiro ginasta masculino a competir, disse o co-apresentador do “Good Morning America”, Robin Roberts.

“Quero trazer um pouco dessa ginástica, talvez um mortal para trás ou parada de mão”, disse Nedoroscik no programa matinal. “Quero me divertir com isso.”

Stephen Nedoroscik, que ganhou duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de Paris, disse que quer “trazer um pouco dessa ginástica” para “Dancing With The Stars”. Naomi Baker/Getty Images

O jovem de 25 anos conquistou duas medalhas de bronze em Paris, ajudando a equipe masculina americana a ganhar sua primeira medalha olímpica em 16 anos, além de terminar em terceiro em seu evento individual. Ele se tornou uma estrela viral graças aos memes de sua preparação antes de competir — não, ele não estava dormindo — e de sua transformação estilo Superman antes de cair no chão (ele tira os óculos, assim como Clark Kent).

“Os memes são hilários e estou adorando todos eles”, disse o engenheiro formado pela Penn State à Associated Press em Paris.

A temporada mais recente de “Dancing With the Stars” será a 33ª do programa. É coapresentada por Alfonso Ribeiro e Julianne Hough, e julgada por Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli e Derek Hough. O restante do elenco de celebridades será anunciado posteriormente, disse a ABC em um comunicado.

E quanto aos óculos icônicos que são parte indelével do visual de Nedoroscik?

“Eu poderia me divertir com isso. Estou com medo de que eles voem, é isso”, disse Nedoroscik, que tem uma doença ocular chamada coloboma, aos anfitriões. “Talvez pudéssemos fazer um gadget, mantê-los? Talvez um novo par de óculos, combinando com o tema?”