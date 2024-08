O casamento de Artem Chigvintsev e Nikki Bella tem sido volátil

Artem Chigvintsev A prisão de Violão por violência doméstica não surgiu do nada, pelo menos de acordo com pessoas que dizem conhecê-lo e Nikki Bela … eles nos dizem que o relacionamento sempre foi “volátil”.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Os amigos próximos de Artem e Nikki, incluindo o ex-elenco e membros da equipe de ‘DWTS’, não estão totalmente chocados com as alegações de Artem que Nikki jogou sapatos nele durante uma discussão acalorada.