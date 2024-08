O chefe do Barcelona, ​​Flick, quer replicar o Man City de Guardiola

O novo técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, quer fazer “algo parecido” com o que o Manchester City de Pep Guardiola fez depois de derrotar o campeão da Premier League nos pênaltis em Orlando na terça-feira.

O jovem goleiro Ander Astralaga foi o herói, defendendo pênaltis de Kalvin Phillips e Jacob Wright depois que a partida terminou em 2 a 2 após 90 minutos no Camping World Stadium.

Pau Víctor e Pablo Torre deram a liderança ao Barça duas vezes no amistoso, mas o City respondeu em ambas as ocasiões, primeiro com Nico O’Reilly e depois com Jack Grealish.

“Fomos realmente bons contra um ótimo time”, disse Flick na coletiva de imprensa pós-jogo. “Defendemos juntos e atacamos juntos, como um time, e é isso que queremos. Lutamos um pelo outro.

“Talvez no primeiro tempo estivéssemos muito recuados, nossa ideia é estar um pouco mais à frente, precisamos de mais posse de bola, mas jogamos contra o Manchester City… Pep está lá há oito anos e queremos fazer o mesmo que eles em termos de filosofia. Talvez um pouco diferente, mas com essa ideia.”

O Barça está sem 10 jogadores nos Estados Unidos devido a lesões e compromissos internacionais, enquanto Ilkay Gündogan, Raphinha e Jules Koundé também não estavam disponíveis para esta partida, pois retornam para começar a pré-temporada esta semana.

Flick, portanto, aproveitou a partida para observar alguns dos jogadores mais jovens do grupo que viajava.

Marc Casadó e Marc Bernal impressionaram no meio-campo, enquanto o atacante Victor — contratado pelo Girona por € 2,5 milhões e que marcou 20 gols emprestado ao time B do Barça na temporada passada — e Pablo Torre marcaram os gols.

“O [youngsters] “foi muito bem”, acrescentou Flick. “Já falei na minha apresentação sobre La Masia, todo mundo fala sobre isso — e com razão.

“Mas não quero focar em nomes individuais depois de apenas um jogo. Todos eles foram muito bem. Como eu disse, atacamos juntos e defendemos juntos. Não tinha certeza se teríamos esse equilíbrio defensivo, mas tivemos.”

Hansi Flick se juntou ao Barcelona como treinador principal em 2024. Joan Gosa/Xinhua via Getty Images

Victor, 22, se tornou o primeiro artilheiro da era Flick com seu gol de abertura aos 24 minutos e espera ganhar um lugar nos planos do técnico alemão.

“Estou ansioso por uma temporada emocionante”, disse ele aos repórteres. “Estou realmente motivado para ficar no primeiro time e trabalhando duro todos os dias para provar que mereço isso.

“Minha intenção é ficar aqui. Estou convencido de que posso, mas estou levando as coisas dia a dia. O que tiver que ser, será.”

O Barça entra em ação no sábado, quando joga contra o Real Madrid em Nova Jersey. Eles encerram sua turnê pelos EUA contra o AC Milan em Baltimore em 6 de agosto.