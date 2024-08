O criador de ‘Entourage’, Doug Ellin, diz que o programa é o molho bipartidário secreto

Douglas Ellin o gênio por trás do show, diz ao TMZ que acha muito legal Barack Obama uma vez o considerou seu favorito. Donald Trump o que estava a bordo também … e agora a escolha do vice-presidente republicano JD Vance se revelou um fã.

ICYMI, Vance postou uma foto sua no X na pista em Wisconsin com sua equipe de campanha na quarta-feira, com a legenda: “Esta reinicialização do Entourage será incrível”. A internet entrou em colapso e Doug deixou claro que apreciava o amor.